嘉義長庚限縮收治中風患者 兩大學會7點聲明籲政府重視

嘉義長庚在南部醫院「腦中風區域聯防溝通群組」貼文「每晚10時至隔日上午7時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含85歲以上等個案」，引起醫界震撼，擔心當地腦中風患者無處可送。腦中風學會昨與雲嘉南6位神經內科醫師緊急視訊會議，了解需求。

腦中風學會理事長、衛福部雙和醫院副院長陳龍表示，昨晚會議主要是了解嘉義地區神經內科醫師人力，以及嘉義長庚目前的做法。學會再次澄清，「嘉義長庚沒有拒收病人，而是希望人力用在刀口上，全力救可以救的病人」，因為，有些轉診醫師非神經內科醫師，不希望「動脈取栓轉診平台」成為諮詢平台，因此把轉診患者的條件說清楚，降低平台管理醫師的壓力及負擔。

陳龍說，台灣神經學學會及台灣腦中風學會發表聯合聲明，提醒各界更加重視精神科醫師人力留失的問題，特別是神經科近年出現人才招募困難之窘況，神經內科住院醫師今年預計招收51人，剛開始只來38人，本年度住院醫師招收率首度下降至約80%，中南部特別差。

況且，腦中風急性診療日新月異，一方面造福了腦中風病人，但另一方面也大量消耗了神經科醫師的資源。兩大學會呼籲，公部門及各醫院保障神經科醫師權益，並全面檢討制度與給付，也希望各界給予全國所有站在重症第一線醫護同仁適切的關注和鼓勵。

台灣神經學學會及台灣腦中風學會更發表聯合聲明，聲明如下：

1. 近期有關嘉義地區腦中風急性診療之議題，嘉義縣市各醫院之神經科醫師，仍將以民眾福祉為最重要的考量，提供適切服務且給予適當治療。

2. 感謝所有位於第一線的神經科醫師，不分晝夜及平日假日，肩負起全國急性腦中風診療之緊急醫療角色。

3. 嘉義長庚醫院近 7 年全年無休，扛起大嘉義全區之急性腦中風緊急醫療的責任，無論是直接到院或他院轉院的病友，皆全力協助給予最佳處置。

嘉義長庚同仁於社群軟體之敘述，經了解為針對跨院腦中風區域聯防溝通群組的使用限制之建議，非拒絕收治腦中風病人的要求。其目的為減少可能為「非必要」的院際轉診之腦中風病人，並不影響自行就醫、合理轉診或經 119 送至嘉義長庚急診的病患。

4. 腦中風急性診療日新月異，一方面造福了腦中風病人，但另一方面也大量消耗了神經科醫師的資源。考量目前第一線同仁的付出與回報不成比例，為避免未來腦中風重症醫療的崩壞，呼籲公部門及各醫院保障神經科醫師權益，並全面檢討制度與給付，也希望各界給予全國所有站在重症第一線醫護同仁適切的關注和鼓勵。

5. 神經科因腦中風急性處置複雜性提升，24 小時值班(包括夜間及假日)之緊急照會量大增，尤其是背負緊急醫療責任之醫院，人力極為吃緊，神經科近年也因而出現人才羅致困難之窘況，本年度住院醫師招收率首度下降至約80%。目前的神經科執業環境若不改善，未來確實可能發生急性腦中風找不到神經科醫師的可能性。

本學會除將持續爭取第一線神經科醫師之權益，並多面向提昇年輕醫師投入之意願，亦建請相關單位正視並協助改善神經科醫師之執業環境。