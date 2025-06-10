熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝

根據日本氣象廳，南海的熱帶擾動，今天上午8時已經生成熱帶性低氣壓。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今年第一號颱風蝴蝶即將誕生，這樣的路線，將帶動西南風在周五至周日進一步增強，南部留意局部大雨，中部也會下些間歇性的短暫陣雨，沿海風浪也會加大，另周四花東也會出現局部較大雨勢。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，要進一步成為颱風，可能要等到明後天機會才比較大。預期周四到周六將陸續侵襲海南島、廣西東部沿岸、廣東西部沿岸等地，對港澳一帶受到的影響應該也不小，前往這些地方特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。