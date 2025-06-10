兩年內最接近！心宿二合月登場今晚登場 夜空絕美共舞

夏季夜空天象精彩，天文館指出，今天晚上19時8分天蠍座中的紅色亮星心宿二與滿月在夜空中相近出現「心宿二合月」，屆時兩者在天球上的地心經度相同相距0.3度，實際觀賞兩者相離約1度，心宿二位於月亮上方於日落前即同自東南方地平線升起，將會是未來兩年最相近一次，整晚都很適合觀賞拍照。

天文館表示，心宿二是天蠍座中最亮恆星，視星等約為0.9等，在整個夜空中排名第15，在中國古代被稱為「大火」，是二十八宿中「心宿」的主星，呈紅色，歷來皆為觀察天象重要標誌，而且心宿二位於夏季銀河明亮區域附近，也是辨認天蠍座和夏季星空的指標之一。

天文館建議，民眾觀賞時，可於天黑後先在東方天空找到月亮，紅色的心宿二即在其上方。兩者亮度差異很大，相距又近，可使用雙筒望遠鏡輔助欣賞，也非常適合使用天文望遠鏡或長焦鏡頭拍攝。

天文館說，雖然星月相合的現象並不罕見，但每次相距遠近都略有不同，這次是台灣在未來兩年內夜間所能看到心宿二與月亮最相近的一次，