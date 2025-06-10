今明熱爆午後雷雨 準「蝴蝶」撲海南島後北轉登陸這機會高

今明兩天各地氣溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，仍主要受副熱帶高壓及東南風影響，預測高溫32至35度，南部內陸及大台北盆地區亦要留意36度或以上高溫機會，夜低溫約26至29度。

整體天氣穩定，以晴或多雲為主，林孝儒表示，不過午後受熱力作用影響，山區仍有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。並隨著副熱帶高壓略有減弱，菲東海面挾較多水氣的東南風逐漸北上，將使迎風花東地區漸轉多雲或陰，並有短暫陣雨的天氣型態。

今年首颱蝴蝶可望生成，林孝儒表示，周四至周末，隨著副高勢力向東退出台灣，並期間隨著熱帶擾動92W增強為熱帶性低氣壓或颱風，且趨向海南島後北轉進入中國華南陸地機會最高，其外圍水氣將順著偏南至西南風逐步北上至台灣附近，屆時各地天氣將略有變化了。

預測各地雖持續悶熱，但林孝儒表示，高溫仍因雲量增多及降雨，而略有下滑，預測白天高溫約29至32度，夜間低溫約24至27度。

林孝儒表示，周四起迎風側的台東至恆春半島降雨將逐漸轉趨明顯，有局部大雨機會。周五至周末隨環境水氣增多且南風增強後，南部與東南部地區將轉為整日有短暫陣雨或雷雨，局部地區達大雨等級或南部山區單點達豪雨機會。而中北部及宜花地區雖位處背風面，並無直接的顯著降雨影響，但午後熱對流發展仍可能帶來局部較明顯的短暫陣雨或雷雨，山區亦要留意短時大雨的可能。

颱風動態部分，林孝儒表示，近期南海至菲律賓東方海面環境雖有利熱帶雲簇發展，但依目前衛星雲圖分析，僅於南海有熱帶擾動92W持續顯著發展中，其餘雲系則多偏弱、尚未具備明顯環流結構。

他說，預測92W周四前將朝西北方趨向海南島，周五至周末轉北進入中國華南陸地後減弱消散，預測雖於周五登陸前有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但對台灣造成直接影響的機率偏低。周四起至周末南方水氣北上，東南部及南部降雨影響將有增多趨勢，多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。