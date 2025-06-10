到香港旅遊被震撼！她看到這一幕驚呆「比日韓還美」 網共鳴：世界第一

什麼東西讓香港被說是「世界第一」？最近有一位女網友到香港旅遊，看到眼前的維多利亞港夜景大為震撼，忍不住拍影片上傳到社群平台，並留言寫道，「以為韓國、日本就已經很美了，直到我來到香港」。

影片一上傳就引發網友熱烈討論，很多人也認同香港的夜景真的非常迷人，「不得不承認，香港的夜景真的可以說是世界第一」、「如果連香港夜景都不美，那我真的不知道還有哪個城市的夜景能贏過它」。

不過，也有不少香港網友在留言區潑冷水，批評香港並不美，「香港根本沒什麼好看的」、「妳的審美真的很特別」。這樣的留言立刻引來其他網友反擊：「有些香港人真的很煩，別人誇一下自己的城市，不說聲謝謝就算了，還要反過來貶低自己的家鄉」、「是不是一定要把香港說得一文不值才開心，永遠都不能接受有人稱讚香港」。

這位女網友是在5月31日於Threads上傳了這段夜景影片，並寫下，「以為韓國、日本就已經很美了，直到我來到香港」，對香港的夜景留下深刻印象。

維港夜景震撼女網友：比日本、韓國還美

這段影片長約8秒，拍攝時正值夕陽時分，橘黃色的天空搭配閃爍的高樓燈光，美得讓人屏息。影片拍攝地點是在尖沙咀海邊，當時不少人停下腳步欣賞風景，原po也拿起手機捕捉了這個畫面。

網友讚嘆：香港夜景真的世界第一

影片迅速在網路上引發熱烈回響，許多網友紛紛留言表示認同，「香港的夜景真的超美」、「我在香港住了十幾年還是覺得很漂亮」、「如果香港夜景不算美，那其他城市真的沒得比」。

香港人自己潑冷水 掀起論戰

然而，也有不少自稱香港人的網友跳出來唱反調，「我自己是香港人，其實真的沒那麼美啦，日本還比較好看」、「去過兩次，不喜歡香港，這輩子應該不會再去了」、「來香港之後才知道其他國家的人都太友善了」、「那你應該再去看看上海、成都、重慶、北京那些地方」、「香港真的不是什麼美麗的地方」、「你的審美觀真的很獨特」。

對此，更多網友看不下去回應，「怎麼平常沒人誇香港，一有人說好看就要跳出來酸？邏輯在哪？」、「有些香港人真的太難搞，別人稱讚香港也能被氣到發文」、「不好意思，我是香港人也覺得維港夜景真的很漂亮，不要每次都有人講好就要跳出來潑冷水」、「有些人就是無法接受別人稱讚香港，彷彿被誇獎是罪」。

延伸閱讀：

地獄公屋│網民嚴選「最差公屋邨」惹激辯！ 這屋邨2宗罪公認最差

尷尬！港女「下身這樣穿」被狂望 以為靚女好開心 驚悉真相崩潰

文章授權轉載自《香港01》