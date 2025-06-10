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一早就熱爆！北市信義、內湖、士林等8區已達高溫黃燈

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今明兩天受太平洋高壓影響，北市災防辦提醒，台北市今天平地高溫可達35至36℃。本報資料照片
今明兩天受太平洋高壓影響，北市災防辦提醒，台北市今天平地高溫可達35至36℃。本報資料照片

今明兩天受太平洋高壓影響，北市災防辦提醒，台北市今天平地高溫可達35至36℃。其中松山、信義、內湖等已達黃色燈號。

北市災防辦表示，氣象署稍早已發布台北市松山區、信義區、士林區、大同區、大安區、中正區、內湖區、中山區等8個行政區的高溫黃色燈號。

提醒上述地區民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽。

災防辦建議，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 北市 內湖

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