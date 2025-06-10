蝴蝶颱風最快明天生成 對台灣可能影響曝

今年首颱蝴蝶何時近期可望生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，南海的季風低壓擾動終於逐漸有點樣子了，今天可能發展為熱帶性低氣壓，要進一步成為颱風，可能要等到明後天機會才比較大。

他說，預期周四到周六將陸續侵襲海南島、廣西東部沿岸、廣東西部沿岸等地，對港澳一帶受到的影響應該也不小，前往這些地方特別注意。

對台灣天氣影響方面，吳聖宇表示，從周四開始，整個大低壓環流東側外圍的偏南風逐漸會帶來較多的水氣，周五水氣還會更多一些，各地有降雨機會，尤其中南部、台東一帶要特別注意較大雨勢發生的機會，白天山區配合熱力作用發展的熱對流降雨應該也會很明顯，天氣會變得較為不穩定。

吳聖宇表示，周六至周日隨著颱風登陸華南後，轉變而成的低氣壓向東北移動，一路將會經過廣東、江西、福建、浙江等省分，台灣附近的風向會轉為西南風，同時風速逐漸增強，中部以南的迎風面地區要持續注意西南風帶來的降雨，其他地方也可能有局部短暫陣雨機會，不過看起來因為風速很強，背風面的熱對流反而比較不容易發展。

吳聖宇說，下周一、下周二西南風強度會減弱，但是還是持續受到太平洋高壓邊緣的西南風影響，中部以南迎風面地區仍有降雨機會，風速減弱之後，其他地方白天陸地上發展的熱對流雷雨也會變得明顯。可能一直要等到下周三之後太平洋高壓增強，台灣附近的風向才會回到高壓外圍的偏南到東南風，天氣型態再轉回夏季的午後雷雨為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。