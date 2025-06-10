終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

美式連鎖量販店好市多（Costco）近日證實，正於美國部分門市測試全新「掃描即結帳」（Scan and Go）技術，顧客可使用手機掃描商品條碼並完成付款，有望有效縮短排隊時間，改善一直以來消費者對結帳等待時間過長的抱怨。

綜合外媒報導，好市多執行長羅恩．瓦克里斯（Ron Vachris）在最新財報會議中表示，該項技術測試初期成果十分正面，會員接受度高，操作反應良好。根據好市多美國官網說明，使用者可透過App掃描商品條碼建立數位購物車，付款後會產生QRCode，離場時僅需向工作人員出示確認即可，整體流程將大幅縮短購物時間。

此項創新看似與沃爾瑪旗下「山姆俱樂部」（Sam’s Club）自2013年推出的同類功能相似，皆為會員制量販業者提供更高效購物體驗。雖然好市多導入此技術較晚，但許多美國與台灣消費者仍對此表示期待，有用戶直言「終於等到了」、「排隊真的太久」，並期盼台灣好市多也能盡快導入。

過去為解決人潮問題，好市多已設立自助結帳區，但在人流高峰時段仍無法完全應對大量顧客需求。瓦克里斯指出，「掃描即結帳」能有效提升整體動線流暢度，即便結帳後仍需進行購物車與發票查驗，以防止舞弊，整體耗時仍遠低於傳統方式。

不過，好市多也提醒，並非所有商品皆適用此服務，像是菸酒類、禮品卡、部分高價商品及某些藥品將不列入掃碼結帳範圍。此限制措施與目前台灣大潤發所提供之「Scan & Go」模式類似，後者早於6年前即導入此功能，現已成為消費者熟悉的便捷選項。

在台灣，好市多以價格實惠與大包裝聞名，廣受消費者歡迎，但排隊結帳也一直是會員最大痛點。隨著美國測試進展順利，台灣會員也紛紛表示關注與期待，「邊買邊監控花費」、「買完就走」等優勢備受肯定，掃描即結帳功能若能儘速導入，勢必將為消費者帶來更流暢的購物體驗。