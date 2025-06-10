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準「蝴蝶颱風」將生成？賈新興：日本氣象廳已認定為熱帶性低氣壓
今年首颱蝴蝶即將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，位於南海的熱帶擾動92W，目前日本氣象廳已認定為熱帶性低氣壓（TD），不過，美軍仍認為是熱帶擾動。
賈新興表示，綜合各模式，研判今天至周五，南海至菲律賓東方外海環境有利颱風的生成。綜合各模式預報顯示，今晚至明天在海南島東南方，熱帶性低氣壓有生成的趨勢，預估其朝海南島及中國廣西的方向前進機率較高，持續觀察其後續發展及移動趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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