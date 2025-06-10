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今年首颱蝴蝶何時生成？賈新興估可能路徑、觀察移動趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天大致午後西北雨的天氣型態，周五至下周二於深夜至翌日清晨台中以南易有局部短暫雨。聯合報系資料照
未來10天大致午後西北雨的天氣型態，周五至下周二於深夜至翌日清晨台中以南易有局部短暫雨。聯合報系資料照

今年首颱蝴蝶何時生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，綜合各模式，研判今天至周五，南海至菲律賓東方外海環境有利颱風的生成。綜合各模式預報顯示，今晚至明天在海南島東南方，熱帶性低氣壓有生成的趨勢，預估其朝海南島及中國廣西的方向前進機率較高，持續觀察其後續發展及移動趨勢。

他說，未來10天大致午後西北雨的天氣型態，周五至下周二於深夜至翌日清晨台中以南易有局部短暫雨，周日至下周一台東有局部火燒風發生的機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後各地山區及花東有局部短暫雨。周四宜花東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。周五至周六，受西南水氣移入影響，台南以南於深夜至隔天早上易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日，彰化以南有局部短暫雨，午後桃園以北山區、台中以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至下周二，於深夜至隔天早上，嘉義以南有局部短暫雨，下周一，午後竹苗以北山區、台中以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三，午後嘉義以北、嘉義以南山區及宜花東有局部短暫陣雨。下周四，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一台東有局部火燒風發生的機率。

他說，短期氣候趨勢顯示，6月23日起至7月20日，南方水氣多。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興 蝴蝶

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