周五變天尤其南部 粉專：離島留意風浪「海盜船體驗」

近期將可能有颱風生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前位於南海的熱帶擾動92W，接下來將逐漸增強，並朝海南島方向前進，周五將轉北北東至東北，以熱帶低壓或颱風的強度進入廣東至福建陸地。

「觀氣象看天氣」表示，因此，將帶動一波西南風增強的過程，周五至周日沿海風浪將明顯增強，中南部將會有間歇性的陣雨，尤其南部留意局部較大雨勢。由於沿海風浪大，提醒假日安排外離島旅遊留意船班資訊，「即使船班正常，也可能有如同坐海盜船的體驗」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。