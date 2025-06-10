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熱如炎夏上看38度高溫 吳德榮：周四起熱低或颱風水氣移入 防劇烈降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度。本報資料照片
今、明兩天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度。本報資料照片

今、明兩天台灣在暖氣團內，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，注意防曬、防中暑。大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部水氣漸增、局部短暫降雨的機率逐日提高。北部23至36度、中部23至36度、南部24至38度、東部24至36度。

吳德榮表示，周四至周六熱帶系統（熱帶性低氣壓或颱風）外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的潛勢；周四以東半部、南部的機率最高；周五起則影響範圍擴大、氣溫則因降雨而稍降。

周日至下周三各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；吳德榮表示，但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）路徑模擬圖顯示，南海的熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，周六前後在廣東一帶登陸；美國系集模式（GEFS）有類似模擬，但登陸的時間、地點都有差異。兩模式模擬直接侵台的機率都很低；對台灣主要是其外圍水氣的間接威脅。由於各國模式不可避免的，都有誤差，且還會再調整，應持續注意最新的資料。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式路徑模擬圖（左圖，取自weathernerd）顯示，南海的熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，周六前後在廣東一帶登陸。美國系集模式（右圖，取自weathernerd）有類似模擬，但登陸的時間、地點都有差異。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式路徑模擬圖（左圖，取自weathernerd）顯示，南海的熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，周六前後在廣東一帶登陸。美國系集模式（右圖，取自weathernerd）有類似模擬，但登陸的時間、地點都有差異。圖／取自「洩天機教室」專欄

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