全台持續炎熱 周四起天氣略變 熱帶擾動對台影響曝

明天之前台灣受到副熱帶高壓與東南風影響，天氣炎熱穩定。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，各地白天高溫31至35度，南部內陸可能達36度，夜間約26至29度，注意防曬與補水。午後山區因熱對流，易有短暫雷陣雨。

天氣風險公司表示，周四起，南海熱帶系統發展，其外圍水氣可能北上，天氣略變。白天高溫降至29至32度，夜間24至27度。迎風面的台東至恆春轉為短暫陣雨，周末南部與東南部恐有整日雷雨，中北部午後仍有局部雨。熱帶擾動92W對台影響低，但應持續關注最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。