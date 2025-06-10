快訊

美中倫敦談判登場聚焦稀土 川普發文：應該會非常順利

聽新聞
0:00 / 0:00

全台持續炎熱 周四起天氣略變 熱帶擾動對台影響曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

明天之前台灣受到副熱帶高壓與東南風影響，天氣炎熱穩定。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，各地白天高溫31至35度，南部內陸可能達36度，夜間約26至29度，注意防曬與補水。午後山區因熱對流，易有短暫雷陣雨。

天氣風險公司表示，周四起，南海熱帶系統發展，其外圍水氣可能北上，天氣略變。白天高溫降至29至32度，夜間24至27度。迎風面的台東至恆春轉為短暫陣雨，周末南部與東南部恐有整日雷雨，中北部午後仍有局部雨。熱帶擾動92W對台影響低，但應持續關注最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 風險

延伸閱讀

熱帶擾動恐升級熱帶性低氣壓朝海南島移動 氣象署：周四至周末降雨增

天氣風險：熱帶擾動92W發展中 周四到周末水氣多轉雨

熱帶擾動恐二合一 粉專曝首颱蝴蝶可能生成時間

2熱帶擾動發展中 吳德榮：周四起外圍水氣移入恐劇烈降雨

相關新聞

晚間限收腦中風長者 嘉義長庚無奈

嘉義長庚在南部醫院「動脈取栓轉診平台」貼文「每晚十時至隔日上午七時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含八十五歲...

熱如炎夏上看38度高溫 吳德榮：周四起熱低或颱風水氣移入 防劇烈降雨

今、明兩天台灣在暖氣團內，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地晴時多...

周五變天尤其南部 粉專：離島留意風浪「海盜船體驗」

近期將可能有颱風生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前位於南海的熱帶擾動92W，接下來將逐漸增強，並朝海南島方向前進，...

露營場鬆綁 觀光署開放無痕露營

國內有一九○五家露營場，合法率不到一成。為此，觀光署修正「露營場管理要點」，放寬一公頃以下小型營地，從原本只有十分之一土...

神經內科人力崩盤 醫師稱「全國性現象」 曝內幕原因

嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑於醫院間聯繫群組，發訊息指「各大醫院神內（神經內科）崩盤」，被解讀反映人力短缺，他昨澄清...

全台持續炎熱 周四起天氣略變 熱帶擾動對台影響曝

明天之前台灣受到副熱帶高壓與東南風影響，天氣炎熱穩定。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，各地白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。