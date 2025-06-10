酷熱飆36度以上高溫 午後雷陣雨炸南部 周四起降雨增

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市為黃色燈號。

中央氣象署說，今天風向為偏東至東南風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後留意天氣變化；氣溫方面會再更高一些，各地高溫普遍在32到35度，大台北及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，天氣持續悶熱，戶外活動注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約26、27度。

明天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，雨勢愈晚愈明顯，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周四至周六熱帶性低氣壓外圍雲系影響，周四東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部及中部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五東部、東南部及中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，周四、周五南部、東南部地區及其他山區有大雨發生的機率；周六中南部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四太平洋高壓逐漸增強，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部沿海地區有零星短暫陣雨。