藥師全聯會、10大藥學系 抗議藥事法

衛福部昨舉行「研修核釋藥事法第一○三條第二項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會表達高度關切，且十大藥學系對此深感憂心，於會議期間在場外聯合聲援，呼籲政府修正政策，回歸專業。

衛福部三月發布「藥事法」解釋令，具有中藥或生藥等相關背景者需修滿卅五學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域，並完成一年以上實務歷練者，可依法申請登記經營中藥販賣業。依法經營中藥販賣業。

此解釋令一出，藥師群情激奮，強烈反彈，認為此舉不僅延長「藥事法」第一○三條第二項原定的日落條款，更嚴重危害國人用藥安全。