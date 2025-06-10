聽新聞
0:00 / 0:00
藥師全聯會、10大藥學系 抗議藥事法
衛福部昨舉行「研修核釋藥事法第一○三條第二項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會表達高度關切，且十大藥學系對此深感憂心，於會議期間在場外聯合聲援，呼籲政府修正政策，回歸專業。
衛福部三月發布「藥事法」解釋令，具有中藥或生藥等相關背景者需修滿卅五學分專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域，並完成一年以上實務歷練者，可依法申請登記經營中藥販賣業。依法經營中藥販賣業。
此解釋令一出，藥師群情激奮，強烈反彈，認為此舉不僅延長「藥事法」第一○三條第二項原定的日落條款，更嚴重危害國人用藥安全。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言