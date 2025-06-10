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性騷防治 衛福部：「抵罰」未達共識

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

本報日前獨家報導，衛福部今年四月十六日召開性暴力防治實務論壇，部分專家建議「對非權勢性騷的一般性騷案件，且初犯者，若完成性平輔導、教育，可抵免罰鍰。」衛福部昨表示，該場會議雖曾觸及此議題，但當日與會學者並未達成共識，也無提出具體建議。

性騷擾防治法修法上路後，若認定構成言語性騷，可處以罰鍰，不服者則可向衛福部訴願，去年一到八月共一五九件訴願案，多數為初犯、自稱無犯意，也未察覺行為違法。

性平專家表示，在實務上，不少行為人自以為幽默，以講黃色笑話等方式靠近異性，或是傳色情圖片，以暗示欣賞對方，卻不知道已踩到底線。目前適用校園性騷案件的性別平等教育法，已加入輔導教育，但社區性騷防治法並無輔導教育機制，而直接以公權力介入，一旦調查成立，給予罰鍰。

為此，部分專家建議可有另一種選擇，被判定性騷者，若完成性平輔導、教育，可抵免罰鍰。但對這類性騷者的定義明確，須為非權勢性騷的一般性騷案件，且為初犯，也不適用違反性騷擾防治法第廿五條的刑事判定有罪者。

本報於六月八日獨家報導相關訊息，文中強調，衛福部將於今年下半年分析修法後訴願案，並進一步徵求婦女團體意見、了解第一線工作量是否負荷過重，待凝聚共識後，再開會討論是否推行並修法。

對此，衛福部昨強調，今年四月十六日性暴力防治實務論壇與會者，雖針對該議題有所討論並交流意見，但當日各界未達成共識與具體建議，因此，目前並無「抵罰」政策。

衛福部表示，依性騷擾防治法第廿七條，對他人為權勢性騷擾，經調查成立者，由直轄市、縣（市）主管機關處六萬至六十萬元罰鍰；對他人為權勢性騷擾以外的性騷擾，處一萬至十萬元罰鍰。

衛福部 性騷擾

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