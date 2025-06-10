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清冠一號 研議納入公費給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

新冠疫情爆發，單周染疫人數眾多，昨有立委要求，衛福部盡速將「清冠一號」納入公費給付，對此，衛福部長邱泰源表示，將積極考量民眾的需要，研議「清冠一號」納入公費給付的必要性，並爭取預算。

許多民眾跑了多家藥局，仍買不到快篩，衛福部疾管署副署長羅一鈞曾表示，如果快篩試劑已經過期，但還在半年至一年內，其可信度仍可以參考。例如，使用過期快篩篩出陽性，仍具一定參考價值，但如為陰性，就須進一步評估，因保存不當，容易出現偽陰性。

對此，立委陳昭姿昨表示，美國展延快篩效期，也需經過審查確認，不是隨便說過期了，還可繼續使用。要求食藥署糾正這番不合乎醫藥安全法規的發言。

衛福部食藥署長姜至剛回應「同意、同意委員」，所有醫療器材均有使用期限，以科學實證資料訂出確效時間。所幸目前每周快篩產量達一五九萬劑，現已補滿了快篩缺口，而市售快篩均屬合格產品。

在治療上，一旦確診染疫，醫師就會開立抗病毒藥物，但部分患者使用抗病毒藥物後，可能產生副作用或身體不適，想嘗試中藥「清冠一號」，但目前該中藥複方並無公費給付，立委黃秀芳希望衛福部將清冠一號納入公費給付。

邱泰源回應，過去新冠疫情嚴峻時，當時編列特別預算，所有藥品均能獲得經費支援。目前將積極考量民眾的需要，討論「清冠一號」納入公費給付的必要性，並爭取預算。

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