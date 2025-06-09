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嘉義長庚晚間限收腦中風長者 健保署：重點是轉診聯防

聯合報／ 記者沈能元李宗祐／連線報導

嘉義長庚神經內科系主任黃彥筑一則通訊內容點出「各大醫院神內崩盤」慘況，引發熱議。衛福部長邱泰源表示，將持續關注急重症科別的醫師人力，盡力協調、彌補，讓全國急重症患者都能獲得妥善照顧。另已大幅提升急診醫護人員診察費、護理費等健保給付，以期留住人力。

這篇貼文造成醫界震撼，黃彥筑昨天透過醫院表示，撰文目的為提醒各大醫院，如有患者欲轉到嘉義長庚，須確認是中風或懷疑大血管阻塞，避免非相關病症患者，排擠真正需要治療的患者，也就是做好病患分流，才不至於排擠到真正需要的患者。

衛福部健保署長石崇良表示，嘉義長庚這則訊息重點為「希望鄰近各大醫院將符合動脈取栓的腦中風患者，轉送至該院治療」，這屬於醫院間的區域聯防，不是所有的中風病人都需轉診，如此一來，才能避免急診崩壞，甚至讓核心醫院的神經內科醫師疲於奔命，這需大家齊心合作。

至於急診醫師爆發離職潮，邱泰源表示，為了改善急診醫護人力不足，現已擬定三大方向，首先，要求各醫院合理調度病床，避免急診壅塞；其次，增加各院間區域整合合作，如衛福部立醫院日前加開新冠疫情門診，啟動住院、轉診措施；第三為落實分級醫療、病人分流的措施。

邱泰源指出，今年三月通過決議，將投入四十二億元用來提高急診醫護人員診察費、護理費等健保給付，將於本月開始發放，增加合理待遇，留住急診人力。石崇良表示，這筆預算也將提高加護病房、一般病房等護理費，最近將嚴密監控醫院，落實醫護人員薪資調整。

長庚 醫師 衛福部 健保署

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