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資深醫師也出走 急診亮紅燈

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導

農曆過年期間，各大醫院湧現急診壅塞，迄今慘況未解，急診醫學會統計，今年至今已有六十六名急診醫師離職，預估年底還有五十多名急診醫師離職，至於尚未表態、但有心離職者則上看一二○人。台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，急診人力亮紅燈，恐將持續大失血。

急診醫學會秘書長李智晃指出，急診醫護出走為不爭的事實，當身心狀態處在高度壓力狀態，自然萌生求去念頭；再者身旁同仁紛紛離開，工作壓力分散到其他人身上，值班時間拉長，當然不堪負荷。相較之下，診所薪水待遇佳，又無輪班壓力，當然吸引年輕醫護人員轉職。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，急診醫護爆發離職潮，主因為工作壓力沉重、廿四小時值班過勞，以及病人及家屬溝通不易，讓醫護人員感嘆不如歸去，而急重症專責醫院人員流失最為慘痛。

「急診醫師出走，已是現在進行式，未來情況只會更糟，民眾只能自求多福。」洪子仁說，近年急診專科醫師平均維持在一七○○人，但線上醫師平均年齡持續增加，代表年輕世代醫師即使選了急診專科訓練，也不見得願意考照，拿到急診專科證照後，轉至診所者大有人在。

洪子仁說，護理人力短缺，以致病床降載，急診壅塞日益嚴重，這讓直接面對患者及家屬的急診醫師壓力沉重，風險升高，成為醫療暴力的受害者，當然讓年輕醫師不願投入急診前線，而線上的急診醫師平均年齡逐年往上增加，如撐不住，就離開，致使資深醫師呈現斷崖式流失。

洪子仁呼籲，衛福部應該積極改善醫療環境，從多方面使力，才能留住急診人力。否則在長期缺人的情況下，急診運作不順，醫護人員愈做愈累，但熱情終有燃燒殆盡的一天。

李智晃建議，政府應在短時間內提出止血方案，包括，調高薪資、改善護理師待遇、紓解急診壅塞應對等措施，社會大眾則應配合分級醫療，珍惜健保資源，不可濫用。

離職 醫師 薪水

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