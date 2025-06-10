晚間限收腦中風長者 嘉義長庚無奈

嘉義長庚在南部醫院「動脈取栓轉診平台」貼文「每晚十時至隔日上午七時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含八十五歲以上等個案」，引起醫界震撼，擔心當地腦中風患者無處可送。腦中風學會昨與雲嘉南六位神經內科醫師緊急視訊會議，了解需求。

護理人力荒，多年未解，這股離職潮吹向急診醫師，以及與中風緊急救治息息相關的神經內科醫師。台灣腦中風學會理事長陳龍指出，今年神經內科住院醫師招收容額五十一人，但招募受阻，一度僅收到卅八人，且中南部招收情況，更為惡劣。此外，部分住院醫師完成訓練，取得專科執照後，離開第一線，轉至診所開業，讓腦中風等急重症治療雪上加霜。

長期以來，神經內科醫師人力不足，引發腦中風醫療崩壞，而嘉義長庚開了第一槍，在醫院間「動脈取栓轉診平台」貼文，文中提及「嘉長（嘉義長庚）身為雲嘉南最後後送中心，因各大醫院神內（神經內科醫師）崩盤，為保存本院重症人力，以下公告即日起實施」。

文中詳列出「非適應症者」條件，希望其他醫院如收治這類患者時，勿在此群組發文，請求嘉義長庚協助。此外，各家醫院若無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文。

貼文最後提及「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位」，並歡迎轉發，鼓勵投書The Lancet。

大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，為了搶救腦中風患者，雲嘉南等多家大型醫院成立「動脈取栓轉診平台」，相互支援，但最近幾年常有不符合取栓資格的腦中風個案也被貼在平台上，要求協助，甚至半夜轉發訊息，造成管理者的負擔。

對此，台灣腦中風學會常務監事連立明表示，上述訊息並非代表嘉長不願收治腦中風急重症患者，而是嘉長團隊為腦中風動脈取栓專屬醫療團隊，希望將醫療量能用在刀口上。此外，嘉長發出警訊，代表雲嘉南其他醫院第一線神經內科醫師人力恐已不足，甚至已無值班醫師，無法處理一般腦中風患者，才會將不適合取栓的腦中風病人也往嘉長急診送，增加該院負擔。

「這是全台的問題，對整個急重症都有影響。」台灣神經重症學會理事長鄭建興說，希望衛福部盡速出面處理，調整急重症支付標準，從根本解決，光靠轉診等措施幫助不大。