清大無主單車租借 T-Bike創新應用

清華大學駐警隊每年收集約2千輛無主單車，電機系大二生蘇勻郁帶領T-Bike團隊，跨領域整合多系學生打造「二手單車循環租借系統」，涵蓋車輛健檢與租借管理，解決學生短程通勤需求，賦予二手單車新生命，榮獲第四屆「清華校園永續生活創新實驗室」優勝。

清大表示，蘇勻郁帶領的T-Bike團隊歷時1年，於清華電機創客空間孵化，設計出結合單車健檢、共享系統與綠色交通的二手單車循環租借方案，展現工程與永續的創新融合。

蘇勻郁觀察校園內每學年有千輛無主單車遭棄置，浪費資源。她與團隊調查單車使用習慣，提出「借用代替購買」理念，透過健檢維修與租借管理，為學生提供短程通勤解決方案，同時賦予廢棄單車新生命。單車健檢曾讓43輛單車重獲新生，還收到師生的支持與鼓勵，讓團隊倍感欣慰，證明行動的力量能惠及他人。

蘇勻郁分享，從電機背景轉化為實作能力的過程，讓她體會從「能動」到「實用」的挑戰。設計單車共享系統需考量安全、法規及操作便利，真正落實以使用者為中心的工程實踐。

她回憶，兩年前T-Bike系統以維修為主，並採「以工換車」或押金制，因管理與安全問題，如單車被騎至新竹火車站卻未騎回校內，或未定期檢修，導致租借量低、運作困難。團隊後續重新研發系統，提升可靠性，目前仍在校內測試，提供少量維修服務，期待建立校內單車生態系，永續經營。

清大表示，T-Bike團隊與資工系、動機系、藝術學院等學生組共學團隊，進行資料調查、系統規畫及場域測試，核心成員包括電機系大二的游雁婷與蘇勻郁，負責進度協調與系統設計，讓服務結合資訊與電機應用。