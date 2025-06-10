聽新聞
0:00 / 0:00

清大無主單車租借 T-Bike創新應用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
清大電機系學生蘇勻郁（左一）帶領T-Bike團隊，勇奪清華永續競賽優勝，打造綠色共享單車系統，融合工程實作與永續理念。圖／翻攝清大電機系網頁
清大電機系學生蘇勻郁（左一）帶領T-Bike團隊，勇奪清華永續競賽優勝，打造綠色共享單車系統，融合工程實作與永續理念。圖／翻攝清大電機系網頁

清華大學駐警隊每年收集約2千輛無主單車，電機系大二生蘇勻郁帶領T-Bike團隊，跨領域整合多系學生打造「二手單車循環租借系統」，涵蓋車輛健檢與租借管理，解決學生短程通勤需求，賦予二手單車新生命，榮獲第四屆「清華校園永續生活創新實驗室」優勝。

清大表示，蘇勻郁帶領的T-Bike團隊歷時1年，於清華電機創客空間孵化，設計出結合單車健檢、共享系統與綠色交通的二手單車循環租借方案，展現工程與永續的創新融合。

蘇勻郁觀察校園內每學年有千輛無主單車遭棄置，浪費資源。她與團隊調查單車使用習慣，提出「借用代替購買」理念，透過健檢維修與租借管理，為學生提供短程通勤解決方案，同時賦予廢棄單車新生命。單車健檢曾讓43輛單車重獲新生，還收到師生的支持與鼓勵，讓團隊倍感欣慰，證明行動的力量能惠及他人。

蘇勻郁分享，從電機背景轉化為實作能力的過程，讓她體會從「能動」到「實用」的挑戰。設計單車共享系統需考量安全、法規及操作便利，真正落實以使用者為中心的工程實踐。

她回憶，兩年前T-Bike系統以維修為主，並採「以工換車」或押金制，因管理與安全問題，如單車被騎至新竹火車站卻未騎回校內，或未定期檢修，導致租借量低、運作困難。團隊後續重新研發系統，提升可靠性，目前仍在校內測試，提供少量維修服務，期待建立校內單車生態系，永續經營。

清大表示，T-Bike團隊與資工系、動機系、藝術學院等學生組共學團隊，進行資料調查、系統規畫及場域測試，核心成員包括電機系大二的游雁婷與蘇勻郁，負責進度協調與系統設計，讓服務結合資訊與電機應用。

延伸閱讀

從想法到實作 清大電機學生打造共享單車新解方

成都鬧區車輛暴衝！共享單車被輾成兩截多人受傷 54歲司機：無法剎車

「如打保齡球連續衝撞」76歲婦成大旁闖紅燈猛撞30多車 單車翁不治

最適合單車旅遊城市之一 台南推44條自行車道歡迎體驗

相關新聞

晚間限收腦中風長者 嘉義長庚無奈

嘉義長庚在南部醫院「動脈取栓轉診平台」貼文「每晚十時至隔日上午七時，原則上不收沒有明顯效應的轉診腦中風患者，包含八十五歲...

清大無主單車租借 T-Bike創新應用

清華大學駐警隊每年收集約2千輛無主單車，電機系大二生蘇勻郁帶領T-Bike團隊，跨領域整合多系學生打造「二手單車循環租借...

藥師全聯會、10大藥學系 抗議藥事法

衛福部昨舉行「研修核釋藥事法第一○三條第二項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會表達高度關切，且十大藥學系對此深感憂...

玻璃帷幕大樓搶眼 隔熱、耗能是挑戰

玻璃帷幕建築因簡潔通透、具視覺穿透感受青睞，不過，台灣位處亞熱帶高溫潮濕環境，建築師直言，玻璃帷幕的隔熱、耗能問題，是難...

玻璃帷幕反光刺眼 藏交安隱憂

環境部統計，全台每年受理逾300件光害陳情，不少起因建物玻璃帷幕反射，新北民代憂心，因材質與角度設計不當，恐影響駕駛安全...

性騷防治 衛福部：「抵罰」未達共識

本報日前獨家報導，衛福部今年四月十六日召開性暴力防治實務論壇，部分專家建議「對非權勢性騷的一般性騷案件，且初犯者，若完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。