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玻璃帷幕大樓搶眼 隔熱、耗能是挑戰
玻璃帷幕建築因簡潔通透、具視覺穿透感受青睞，不過，台灣位處亞熱帶高溫潮濕環境，建築師直言，玻璃帷幕的隔熱、耗能問題，是難以迴避的設計考驗，已建成的玻璃帷幕建築，多數會採用低反射塗層來降低反光影響。
新北市建築師公會理事長汪俊男表示，早期不少帷幕建築設計階段未掌握反射特性，導致過度反光甚至鳥類誤判撞擊；如今設計端已逐步重視反光管理，帷幕玻璃多加上低反射塗層，或配合外遮陽設計因應日照變化，但仍需依建物類型、使用性質來評估。
汪也說，現行法規也要求建築外殼進行能效檢討，設計師會依建物使用型態選擇材料，例如採取玻璃帷幕搭配遮陽造型板，避免熱輻射大量滲入室內。他說，玻璃帷幕設計逐步成熟，隔熱與能耗問題能透過技術補強。
玻璃帷幕建築若出現光害如何改善？汪俊男說，多數會採用低反射塗層降低反光影響；規畫設計階段，通常會先觀察建築方位與太陽照射角度，進行日照模擬與配置調整，必要時也可透過遮陽板、廣告招牌等設置，協助阻擋反射光。
「設計之前要先問清楚目的。」建築師趙建銘說，若為景觀考量採大面玻璃，就須思考日照遮擋與隔熱手法，例如使用雙層玻璃、隔熱膜或依太陽角度設計遮陽板，找出美學與實用的平衡。
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