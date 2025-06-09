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公費HPV疫苗接種 9月起國二男生納入
人類乳突病毒（HPV）與子宮頸癌息息相關，專家表示，疫苗加抹片檢查可提供更完整的保護。不過，HPV除了是子宮頸癌的主要危險因子，也與菜花或其他生殖器病變相關，包括多種男女外生殖器癌、頭頸癌等。
台灣今年9月起，將擴大公費HPV疫苗接種，把國中二年級男生納入接種對象，希望提高男女生的涵蓋率。國健署署長吳昭軍表示，我國自2018年起，推動國中女生公費接種HPV疫苗，入學的女生完整接種2劑的涵蓋率逐年上升，已提前達到WHO消除子宮頸癌「90%的15歲女孩已接種過HPV疫苗」目標。
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人說，HPV病毒感染途徑多，每個人終其一生約80%機率會感染HPV病毒。「感染不一定會生病、生病不一定會罹癌。」HPV主要藉由性行為傳染，但也有機會因皮膚、黏膜接觸而感染，而男性發生HPV相關頭頸癌比率遠高於女性，更應施打疫苗。
台大醫院內科部感染科主治醫師林冠吟表示，HPV病毒多數透過性行為傳播，男女接種疫苗可達成雙重保護。在未染病前施打疫苗、增加抗體，是最佳的預防手段。
HPV病毒易引發多癌及性病
生殖道癌（含女性子宮頸癌、外陰癌、陰道癌，男性陰莖癌）、肛門癌、頭頸癌（口咽、口腔、鼻咽癌），及尖銳濕疣（俗稱菜花）。
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