玻璃帷幕反光刺眼 藏交安隱憂

環境部統計，全台每年受理逾300件光害陳情，不少起因建物玻璃帷幕反射，新北民代憂心，因材質與角度設計不當，恐影響駕駛安全、室內也受光線干擾，呼籲市府添購量測設備，建立光危害管理規範。

北市曾推動光害防治管理自治條例草案，卻在議會卡關。連江縣2021年成為全台首個有光害管理自治條例的縣市，但光害納管實務挑戰大，雖有罰則，迄今沒開罰案例。

新北市議員黃心華說，去年10月某日下午，他駕車行經台64線時玻璃帷幕建築反射強光刺眼，明顯影響行車視線。新北尚未配備光害測量儀器，第一線人員難以處理相關陳情，建議市府研擬對策，從建築設計與廣告設置源頭納管。

新北市議員翁震州建議，市府未來審查建築設計時，應要求避免採用高反射玻璃，建立光害測量標準與指引，讓審查有依據可循。

對此，新北市環保局表示，中央尚未制定光害專法，各類光害源由不同目的事業主管機關管理，例如建築物與廣告招牌屬內政部、交通號誌由交通部負責。新北針對光害陳情，除派員輔導改善，也會跨局處協調處理，例如建物帷幕反光問題，會通知建築物所有權人改善。

環保局說，新北在「綠色城市環境影響評估審議規範」已載明，開發單位應儘量減少光源設施（含廣告看板）的光害影響，但建築材質反光仍未納入系統性審查。

各地光害紛爭愈來愈常見，台北大巨蛋屋頂反射陽光造成對面國小光害問題，引起抗議，北市府要求遠雄於受影響教室加裝窗簾，也在大巨蛋屋頂塗反光漆改善。

北市府曾考慮要修光害相關自治條例，但議會三讀未通過，北市環保局空汙防制科長邱天安說，北市採源頭管制，對具一定規模建案，且設計外牆有玻璃易造成光害者，透過環評審議及都市審議時規範，減少對鄰宅影響。

離島的連江縣藍眼淚區域、雌光螢棲地、觀星熱點是人氣遊程，更攸關生態前景，2022年6月發布「連江縣光害管制自治條例」。

但連江縣府秘書長張龍德直言，目前沒開罰案例，尤其連江離對岸近，兩岸漁船海上作業光害難控管、協調，執行難度很高。