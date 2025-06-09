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健康你我他／合力照護媽媽 兄弟感情更好

聯合報／ 文／陳啟文（新北中和）
歷經媽媽罹病住院的分工合作照護，我們感情更加融洽。圖／讀者提供
歷經媽媽罹病住院的分工合作照護，我們感情更加融洽。圖／讀者提供

爸爸為了我們兄弟長大後都有堅固的家宅遮風避雨，省吃儉用、招互助會籌錢，在土角祖厝旁蓋了一棟水泥樓房。沒想到，兄弟退伍及結婚後，陸續到城市另築新巢，後來爸爸離世，只剩媽媽獨守老家。

一輩子在南投鄉下生活的媽媽，習慣在農田打滾，與左鄰右舍一起務農，堅持不與孩子同住，我們只能盡量撥空回去陪她。直到媽媽罹患重病，她才勉強到台中與哥哥同住，治療期間，醫院、哥哥家兩邊跑，慶幸有哥哥與兩位弟弟輪流接送、兄嫂及弟媳陪伴。

唯一到北部定居的我，平日忙於工作，加上路途較遠，只能於放假後搭火車南下，周日晚再北返，假日就好好陪伴、照顧媽媽。原想給兄弟們有喘息的機會，但他們依舊不分你我，隨時來幫忙或帶孩子來看奶奶，尤其大嫂的好手藝，大幅降低媽媽胃口不佳的困擾。

看護屬於專業服務，除了兄弟的照顧，在醫院任職的三弟媳也為媽媽請了一位半日看護，減輕大家的負擔。無論媽媽的病情如何變化，我們都尊重醫院所作的專業判斷及醫療，但媽媽最終不敵病魔，離我們而去。

我們兄弟感情原本就很好，歷經媽媽罹病住院的分工合作照護，感情更加融洽，20多年來，除了逢年過節固定聚會，不定時加碼交流，「家族群組」互動更是熱絡，相信媽媽也樂見這一幕。

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