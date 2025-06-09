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巴金森最愛問／臭臉宅家不是懶 攜手老伴攻克巴金森

聯合報／ 特約記者楊正敏／台北報導
關渡醫院神經內科醫師陳沛儒。圖／陳沛儒提供
關渡醫院神經內科醫師陳沛儒。圖／陳沛儒提供

60多歲的張太太，發現退休後的另一半不願意出門，情緒變得低落。她驚覺不對勁，陪同檢查後才發現先生得了巴金森病。原以為能展開愜意的退休生活，沒想到成了攜手學習與疾病和平相處的開始。

巴金森病是好發於60歲以上族群的腦神經退化疾病，台北市立關渡醫院神經內科主治醫師陳沛儒表示，臨床觀察中，常是另一半發現伴侶不對勁，帶到門診就醫。確診後，照護責任多落在配偶身上，當得知伴侶罹患退化疾病，且無法完全治癒，衝擊可想而知，「罹病不是病人願意，也並非故意。」照護者必須先有這樣的心理建設。

治療需要時間　伴侶常是最佳助力

巴金森病在治療上給予「時間」非常重要。陳沛儒說，初期病人可能會出現走路跟不上、動作不靈活，或是憂鬱，還有睡眠動作障礙症狀。伴侶若不了解難免不耐，長期相處容易產生摩擦或衝突，但經過適當治療，症狀大多能獲得改善，此時，不只病人需要時間去接受疾病；身為照護者的配偶也需要時間了解疾病。

「巴金森病人的伴侶會是很好的觀察者，也是醫病間的橋梁。」陳沛儒認為，巴金森病剛確診時尚未建立信心，難免有部分病人覺得治療效果不明顯。事實上，評估不同年齡與病程，會有不一樣的藥物劑量選擇，不一定會一開始就下太重的藥，以減少提早出現運動方面併發症的可能，如藥效波動產生的「斷電」或「異動症」等動作障礙。

陳沛儒說，初期調藥過程會頻繁回診，較為辛苦，是照護的伴侶需要理解的。配合醫囑找出合適的用藥，建立醫病之間的信任及信心，是保留巴金森病人良好生活品質的重要基礎。

此外，巴金森病進展到中後期，可能會出現認知退化。陳沛儒建議，即使確診前期運動功能控制良好，伴侶也可先考量日後「退場」的時機，必要時請醫師協助進行認知評估，在適當的時間運用如1966專線等喘息照護服務與失智相關照護中心，申請外籍看護轉移部分照護重擔，減少家庭心理與體力負擔。

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