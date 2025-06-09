私密處整形治療頻尿 應先諮詢醫師

什麼樣的女性適合以注射肉毒桿菌素來治療頻尿或尿失禁問題？內湖長春診所醫師劉伯恩建議，應依不同體重BMI（身體質量指數）來選擇不同治療，愈是超重的中老年女性可能更適合。

劉伯恩說，如果婦女有頻尿問題，即每小時超過2次，持續半年以上，或尿失禁影響生活品質；尤其加上體重過重，BMI 27以上者，可以考慮諮詢醫師。BMI 32以上達病態性肥胖的女性，更是符合適應症。不過應先排除神經或精神症狀引起的，及解剖學問題，即透過超音波與尿動力學檢查，確認非子宮下垂或骨盆腔鬆弛引起。

這項檢查的費用，劉伯恩說，一次注射療效約持續一年半，難治型膀胱過動症患者如事先申請獲核准，健保可給付，自費也不到一萬元。此療法無需手術，堪稱泌尿系統的「私密處整形」，對銀髮族與肥胖女性尤為有效。但劉伯恩提醒，這畢竟不是一般的醫美手術，應先諮詢醫師再治療。