健康主題館／肉毒桿菌素不只讓妳漂亮 也能改善頻尿、尿失禁

肉毒桿菌素不僅能夠除皺紋，最新研究顯示，肉毒桿菌素對許多婦女的難言之隱：頻尿、夜尿，甚至不自主的漏尿，具有療效，尤其是肥胖的中老年婦女。這項發現，將可提供手術之外的新選擇。

有位上市公司女主管因頻尿，每20至30分鐘需如廁，會議中得頻繁離席或不得不使用尿布，讓她連音樂會也不敢去，接受肉毒桿菌素治療後，解尿次數大為減少。另一名肥胖的女病人，減重後病情稍有改善，但依然頻尿，經檢查排除膀胱下垂等問題後，接受注射治療，也顯著改善。

這項研究結果刊登在Nature出版集團旗下的「科學報告（Scientific Reports）」期刊，是由內湖長春診所醫師劉伯恩及馬偕醫院泌尿科醫師黃俊淇、婦產科醫師蘇聰賢及醫研部副部長劉蕙瑄合作完成。研究將197名女性根據體重分組，分別接受標準藥物組合療法和肉毒桿菌素注射，12周後，再評估她們的膀胱過動症狀分數和生活品質。

肥胖女性注射治療效果更好

標準藥物組合療法，是治療膀胱過動症藥物合併局部雌激素等。結果發現，體重正常女性無論是使用藥物組合療法還是肉毒桿菌素注射，膀胱過動症狀如頻尿、尿急、生活品質都顯著改善。這意味她們可能適合優先採用標準藥物治療。

相對地，藥物療法對超重和肥胖女性的效果有限。她們對肉毒桿菌素注射的反應較好，症狀和生活品質均見明顯改善。劉伯恩說，依研究結果，傾向建議超重或肥胖的難治型膀胱過動症女性，肉毒桿菌素注射可能比藥物療法更有效。

女性膀胱過動症盛行率12%

劉伯恩表示，女性膀胱過動症盛行率達12%，過了更年期更顯著增加，65歲後可能達4成，肥胖女性是體重較輕者的兩到三倍。原因與肥胖引起的慢性發炎，刺激膀胱平滑肌過度收縮，導致尿急或尿不乾淨有關。過去婦產科常用抗膽鹼藥物或膀胱懸吊手術治療，但效果不佳，且手術後可能復發。

在減肥門診中，劉伯恩常遇到女病人吞吞吐吐地談及頻尿和尿失禁煩惱；經與馬偕多位婦產科醫師討論，確認肥胖婦女更容易有相關困擾，不少病人即使作了尿失禁手術，仍改善有限，才開啟研究契機。

劉伯恩說，頻尿、尿急和尿失禁，不僅生理上不便，更是難以啟齒的隱憂。許多女性羞於就醫，拖延治療，甚至需要依賴尿布，在夏季尤其不適，更容易感染，有的還影響夫妻生活。

肉毒桿菌素的治療方法，劉伯恩指出，是以膀胱鏡將肉毒桿菌素，直接注射到膀胱壁的平滑肌。這是一種微創的注射，與膀胱懸吊術等大手術相比，侵入性小很多，也較不易復發。

膀胱過動症部分導因於膀胱括約肌收縮過於頻繁，肥胖可能透過增加腹內壓、導致慢性炎症、氧化和胰島素阻抗等機制，刺激膀胱神經，進而加劇膀胱過動致頻尿或尿急。肉毒桿菌素能放鬆肌肉，進而降低膀胱的過度活動。研究發現，這項治療對東方女性特別有效。