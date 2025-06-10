高市防疫 163醫療院所提供快篩

新冠肺炎疫情再起，呈現高度流感化，高雄市重啟戒備，市長陳其邁發布防疫策略，指全市有163家醫療院所提供快篩檢測、330家提供抗病毒藥物，共同守住疫情防線。

陳其邁說，今年新冠疫情重症及死亡案例未見增加，顯示疫情不如過往嚴峻，但具高度流感化，仍須審慎因應，高雄當周門急診總就診人次為1萬181人次，較前周成長逾1%，疫情預估6、7月進入流行高峰，決定緊急調整防疫對策。

市府此次以「避免重症、降低群聚、穩定急診」為防疫主軸，已協調4大醫學中心設立「急診戶外診療專區」初步檢傷與分流，針對重症高風險族群實施「快篩評估、即時用藥」，減少急診壅塞、維持院內收治效能。

高市診所協會理事長楊宜璋說，新冠病毒流感化，每隔一段時間就有變異株，造成台灣數波大流行，這幾年累積處置經驗已能解決醫院急診和壅塞狀況，有疑似症狀患者到診所，會先鑑定分流，評估是否有重症風險因子，並快篩診斷，確診後立即開抗病毒藥物，輕症則以症狀治療為主。

大同醫院長林孟志提醒，成人若呼吸困難、低血壓、心跳加快或意識不清，尤其中老年人及慢性病者，都應高度警覺可能惡化。小港醫院長洪志興則指，兒童若持續高燒、活動力低下、食慾或排尿異常、出現胸悶或喘鳴等情況，可能是重症徵兆，應盡速就醫。

衛生局長黃志中表示，醫療院所、住宿型長照機構等重症高風險場域，將加強感染管制，接獲染疫將立即啟動疫調、快篩，確診又具重症高風險者會盡速投藥治療，避免群聚擴散，每日也將盤點快篩、疫苗與抗病毒藥物存量，於衛生局官網公布合約醫療院所與藥局名單。