露營場鬆綁 觀光署開放無痕露營

國內有一九○五家露營場，合法率不到一成。為此，觀光署修正「露營場管理要點」，放寬一公頃以下小型營地，從原本只有十分之一土地可以露營，即日起剩餘十分之九可做無痕露營。觀光署表示，修正規定後，所有小型業者都受益，有助輔導業者合法化。

觀光署二○二二年公布「露營場管理要點」，由於一公頃以上的露營場涉及用地變更，因此國內露營場規模大多約六六○平方公尺，不到一公頃，且多位於農業或林業用地。

據規定，一公頃以下小型露營場，其總面積的十分之一可拿來使用，其中的百分之卅、約兩百坪用來規畫營位設施、管理室、衛生設施等，業者能使用的空間十分有限。

觀光署統計，截至今年六月二日，全國有一九○五家露營場，高達一七○六家不合法，僅一六一家合法，另有卅八家位於環敏區，其中，苗栗縣違法露營場最多，數量高達四一七家，南投縣次之有四○四家，新竹縣有二六五家排名第三。

圖／聯合報提供

申請合法化進度部分，第一階段全國共有七八四家申請，二七三家通過第一階段許可，最後僅卅九家通過第二階段登記。

觀光署日前修正「露營場管理要點」，重新定義「露營設施」，放寬原本不能使用的十分之九土地，未來可做無痕露營，也就是帳棚下方不可有木棧板或鋪碎石，民眾紮營後，隔日拔釘離開，不影響任何土地上設施、不開挖整地、不影響地形地貌等。

觀光署景區發展組組長林秀霞表示，修正規定後，整個露營場內都允許露營活動，但露營車不算在無痕露營的範圍，露營車領有牌照、受到監理，進去場地就要開發、鋪路，如此便違反農地相關政策，只能被視為「固定營位」；另外，民眾雖可將自用的露營車停放在一般停車場，但不可從事露營活動。

針對可能出現「假無痕、真固定」的違法露營場部分，林秀霞指出，若有涉及違反非都土地容許使用的事實，可針對土地使用管理規，以都市計畫法、區域計畫法、國有財產法、森林法、建築法、水土保持法等相關法令開罰。