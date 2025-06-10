露營場開放無痕露營 業者批沒新意 盼設施就地合法

交通部觀光署放寬露營場剩餘空間可供「無痕露營」，露營業者聞訊啼笑皆非，認為了無新意，對輔導露營場合法化沒有實質作用；現行法規過於嚴苛，業者爭取在不影響水土保持或安全前提下，讓不符新法規定的既有設施能「就地合法」。

中國民國露營觀光產業聯盟總會秘書長林育麟說，許多業者為求生存，早就在草坪提供無痕露營，因此修正規定幫助並不大，業者主要面臨營區設施限制及各縣市執行法規時認定上不同等問題。

苗栗縣一名露營業者批評，中央放寬一公頃以下的露營場，原本不能從事露營活動的十分之九面積，可從事無痕露營，這些面積原本就是隱形露營地，帳篷搭一天就撤離，也無法可管，了無新意。

該業者表示，剩下的一成固定設施才是關鍵，他的露營區取得土地容許使用，汙水處理設施、消防設施都過關，但卡在建築物無法合法化，但管理要點的位階僅是要點指引，政府應修正發展觀光條例來解套，讓既有設施能取得合法化的法源依據，並設定落日條款，引導業者在期限內符合相關規範。

南投縣林姓露營區業者表示，官方「睜一隻眼閉一隻眼」多年，現在才明確修法罷了。多數業者不是因為十分之一的營帳鋪設面積問題，才無法合法化，而是既有設施在現行法規頒布前就已建置，導致申請難以通過。

南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇認為，多數露營場無法合法化，是因為場區早就設置水池、沙坑等休閒遊憩設施，不符合新法規定，即使放寬無痕露營，也無法解決業者困擾。

黃文奇說，明天將與觀光署開會，希望在不影響水土保持或安全前提下，目前不符規定的既有設施能「就地合法」，才是真正能推動露營區合法化的關鍵。