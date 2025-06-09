睽違10年 天籟之音台灣原聲合唱團再現維也納

中央社／ 台北9日電
睽違10年，台灣原聲合唱團的天籟之音再現維也納，當地時間8日參與由外交部與文化部共同主辦的「2025歐洲台灣文化年」節目。（中央社╱駐奧地利代表處提供）
睽違10年，台灣原聲合唱團的天籟之音再現維也納，當地時間8日參與由外交部與文化部共同主辦的「2025歐洲台灣文化年」節目。（中央社╱駐奧地利代表處提供）

外交部與文化部主辦，駐奧地利代表處承辦的「2025歐洲台灣文化年」首場音樂會，由台灣原聲合唱團8日在聖彼得教堂演出，這是台灣原聲合唱團睽違10年歌聲再現維也納

據駐奧地利代表處發布新聞資料，開始前半小時，聖彼得教堂（Peterskirche）300個席位爆滿，許多觀眾站立走道聆聽，更有當地親子在現場感受台灣音樂美。駐奧地利大使劉玄詠表示，玉山最純淨的聲音在維也納演出是台灣驕傲，也展現維也納音樂之都特色。

維也納是台灣原聲合唱團歐洲巡迴演出最終站，32名南投縣信義鄉小朋友演唱布農族「負重歌」開場，緊接唱出「台北的天空」和「月亮代表我的心」，勾起許多僑民對家鄉的思念，最後以「獵祭」精彩收尾。

劉玄詠說，「2025歐洲台灣文化年」下一場是11日國家交響樂團六重奏，將在維也納第三區演奏廳演出，歡迎奧地利觀眾欣賞台灣音樂家傑出表現。

音樂會 維也納 奧地利

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