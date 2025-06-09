十大藥學系聲援藥師公會 抗議衛福部漠視國人用藥安全

衛福部今天召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會不滿，邀請名單中有中藥資源學系（中資系）代表，卻未邀「十大藥學系」，完全忽視藥學專業，等於拿全民健康開玩笑。

「衛福部的態度充滿傲慢與偏見」藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，政策修正應回歸專業、公正與民眾用藥安全為本，不應該有個人的私心與任何影響藥事專業獨立性的不當介入。部長邱泰源與中醫藥司長蘇奕彰至今依堅稱「衛部中字第1141860113號解釋令」並未違法，與事實不符。

黃金舜說，所有的藥師都無法接受，政府在該違法解釋令架構下研議藥政制度，十大藥學系也聯合聲援藥師公會，表達捍衛國人用藥安全的決心。318解釋令一案，衛福部的態度表達依法行政，但法界權威認為，318解釋令是擴權且違法，兩造有爭議。

黃金舜說，目前應該要先把爭議點停下來，慢慢協商後再找出可行辦法，這是基本態度。衛福部一意孤行，連給藥師公會一點討論空間都沒有。且研修核釋會議邀請藥師公會、藥劑生公會、中醫師公會、中藥商公會、中醫大附醫的中資系，卻沒有找藥學院學術單位，十大藥學系等於被消音。

「衛福部應懸崖勒馬，先行撤回或廢止違法之衛部中字第1141860113號解釋令，不要再危害用藥安全。」黃金舜表示，衛福部長邱泰源多次表達會進行協商討論，但卻還是依照專制步調進行，對藥界聲音置之不理，在這樣的狀態下，無奈只能上街頭抗議，等於被迫官逼民反，這並非大家所樂見。

大藥學系臨床藥學研究所兼任教授高純琇表示，政府應該依法行政，318解釋令完全是讓法治往後退，也影響其他專業團體的發展。衛福部應該重視民眾用藥安全，且開放非專業人員販售中藥材是侵害醫事人員的權益，更把全民健康置於風險之中。