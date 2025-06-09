快訊

新華社快訊：中美開始在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議

全球30%人曾遇「鬼壓床」！專家解密睡眠癱瘓症 4步驟脫困

不顧受害者心情？逢甲男畢業生涉性平案仍現身 女大生家長首發聲

十大藥學系聲援藥師公會 抗議衛福部漠視國人用藥安全

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
十大藥學系聯合聲援藥師公會，呼籲政策修正應回歸專業。記者廖靜清／攝影
十大藥學系聯合聲援藥師公會，呼籲政策修正應回歸專業。記者廖靜清／攝影

衛福部今天召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會不滿，邀請名單中有中藥資源學系（中資系）代表，卻未邀「十大藥學系」，完全忽視藥學專業，等於拿全民健康開玩笑。

「衛福部的態度充滿傲慢與偏見」藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，政策修正應回歸專業、公正與民眾用藥安全為本，不應該有個人的私心與任何影響藥事專業獨立性的不當介入。部長邱泰源與中醫藥司長蘇奕彰至今依堅稱「衛部中字第1141860113號解釋令」並未違法，與事實不符。

黃金舜說，所有的藥師都無法接受，政府在該違法解釋令架構下研議藥政制度，十大藥學系也聯合聲援藥師公會，表達捍衛國人用藥安全的決心。318解釋令一案，衛福部的態度表達依法行政，但法界權威認為，318解釋令是擴權且違法，兩造有爭議。

黃金舜說，目前應該要先把爭議點停下來，慢慢協商後再找出可行辦法，這是基本態度。衛福部一意孤行，連給藥師公會一點討論空間都沒有。且研修核釋會議邀請藥師公會、藥劑生公會、中醫師公會、中藥商公會、中醫大附醫的中資系，卻沒有找藥學院學術單位，十大藥學系等於被消音。

「衛福部應懸崖勒馬，先行撤回或廢止違法之衛部中字第1141860113號解釋令，不要再危害用藥安全。」黃金舜表示，衛福部長邱泰源多次表達會進行協商討論，但卻還是依照專制步調進行，對藥界聲音置之不理，在這樣的狀態下，無奈只能上街頭抗議，等於被迫官逼民反，這並非大家所樂見。

大藥學系臨床藥學研究所兼任教授高純琇表示，政府應該依法行政，318解釋令完全是讓法治往後退，也影響其他專業團體的發展。衛福部應該重視民眾用藥安全，且開放非專業人員販售中藥材是侵害醫事人員的權益，更把全民健康置於風險之中。

黃金 衛福部 藥學

延伸閱讀

衛福部納藥學系投入中藥產業 放寬在校修習學分

婦團籲行政裁罰與性平教育並行 落實性騷行為矯正

明年會漲健保費？ 邱泰源：有撥補不會

傳性騷者教育考試通過免罰鍰 邱泰源駁斥：純屬謠言

相關新聞

大雨轟炸18縣市到深夜 6處慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午5時55分發布大雨特報，影響時間持續到晚間，大雨影響區域包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、...

熱帶低氣壓最快明形成 這日起因外圍雲系全台降雨增加

首颱「蝴蝶」是否生成受到關注，中央氣象署預報員張承傳表示，目前南海低氣壓有增強趨勢，預計明天形成熱帶性低氣壓，朝南海島往...

會員資料由大陸系統商處理？ 好市多：爆料不實

美式賣場好市多自今年4月1日起在入口處設置會員卡掃描機，請會員以實體卡或電子會員卡掃描條碼即可進入；9日傳出網友爆料，賣...

性騷擾矯正光教育還不夠 婦團：行政裁罰也應雙軌並行

衛福部日前召開性暴力防治實務論壇，部分專家建議「性騷擾行為人以性別平等教育抵銷裁罰」，引發各界討論。現代婦女基金會今表示...

十大藥學系聲援藥師公會 抗議衛福部漠視國人用藥安全

衛福部今天召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會不滿，邀請名單中有中藥資源學系（中...

中南部雪上加霜！神經內科住院醫「招51人來38人」 嘉義長庚限縮收腦中風患者

嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風動脈取栓患者的最後後送中心，如今卻要求每晚10時至隔日上午7時，限縮收治腦中風患者。台灣腦中風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。