熱帶低氣壓最快明形成 這日起因外圍雲系全台降雨增加

首颱「蝴蝶」是否生成受到關注，中央氣象署預報員張承傳表示，目前南海低氣壓有增強趨勢，預計明天形成熱帶性低氣壓，朝南海島往廣東前進，是否成颱還需觀察，但外圍雲系將於周四至周六影響台灣，屆時各地水氣將增加；溫度部分，明天大台北、中南部地區高溫上看36度。

張承傳說，預估南海低氣壓將於明（10日）增強為熱帶性低氣壓，路徑偏西北西朝海南島往廣東前進，外圍雲系將於周四至周六（12至14日）影響台灣，屆時水氣將增加，但是否生成颱風，還要看行經南海過程中，垂直風切強弱的情形，若風切減弱，就有可能增強為颱風。

針對未來1周的天氣狀況，張承傳指出，今天至周三（9至11日）仍為午後雷陣雨天氣。目前西半部、東半部山區午後對流旺盛，明、後天（9、10日）環境風場偏東風至東南風，西半部為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，東半部及恆春半島有局部短暫雨。

周三（11日）隨著水氣增加，東半部、恆春半島雨勢更明顯，且降雨時間長，午後雷陣雨集中在北部山區、中南部地區。

周四至周六（12至14日）受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，各地降雨增加，周四、周五（12、13日）東半部、中南部有短暫陣雨或雷雨，北部午後雷陣雨更明顯，南部、東南部地區及其他山區需留意局部大雨；周六（14日）中南部、花東仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

周日至下周一（15、16日）熱帶性低氣壓預計登陸大陸就逐漸減弱、消散，屆時中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度部分，張承傳表示，明、後天環境風場偏東風到東南風，西半部因背風受到沉降作用，大台北地區、中南部局部地區高溫上看36度；周四中南部降雨增加，連帶溫度略降，但北部高溫仍有36度，預計周五整體溫度才會略降。

另外，張承傳提及，周二、周三北海岸、恆春半島及馬祖有較強陣風，周四南部、東半部沿海有長浪出現，提醒民眾需留意。