會員資料由大陸系統商處理？ 好市多：爆料不實
美式賣場好市多自今年4月1日起在入口處設置會員卡掃描機，請會員以實體卡或電子會員卡掃描條碼即可進入；9日傳出網友爆料，賣場人員坦承照片等個資是由「中國系統商處理」。好市多反駁爆料內容不實，並未採用外部系統商所提供的資料管理程式，針對不實說法，保留法律追訴權。
好市多針對近日社群媒體對於會員拍照建檔作業出現討論與質疑，特此聲明如下。好市多並未採用外部系統商所提供的資料管理程式，目前使用的相關系統皆由好市多自行開發與維護，所拍攝的相片亦儲存於總公司的機房主機。針對不實的說法，好市多亦將保留法律追訴權。
網友爆料，「人臉辨識用中國系統就是很危險！大家注意好市多更換中國新系統，要求會員重新拍照！」並在留言處宣稱詢問賣場人員由哪一個國家處理會員個資，賣場人員告知系統由「美國設計，中國系統商處理」。好市多9日鄭重澄清這些說法完全沒有事實根據，好市多也沒有採用人臉辨識系統。
今年4月1日，好市多跟進總部指示在入口處設置會員卡掃描機，會員須攜帶實體卡或電子會員卡掃描條碼才能入場，此項做法是全球統一執行，以維護會員權益，刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。消息公告後，不少會員網友肯定支持，希望可以終結「試吃部隊」的現象。
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