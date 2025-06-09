中南部雪上加霜！神經內科住院醫「招51人來38人」 嘉義長庚限縮收腦中風患者

嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風動脈取栓患者的最後後送中心，如今卻要求每晚10時至隔日上午7時，限縮收治腦中風患者。台灣腦中風會理事長陳龍表示，神經內科住院醫師今年預計招收51人，剛開始只來38人，中南部特別差，學會今晚將與雲嘉南6位醫師舉行緊息視訊會議，了解需求，若涉及建議事項將交由衛福部協助。

衛福部健保署為照顧腦中風患者，近年來陸續放寬腦動脈取栓、靜脈施打血栓溶解劑的時間、適用對象，並提高健保給付，但治療每位患者都需耗用大量醫師心力，隨著患者人數增加，幾乎所有大醫院神經內科醫師都須在急診待命，以便患者到達急診後就能立即評估，甚至在人力不足的醫院，醫師須一邊看門診、一邊急診待命，長期下來，承受很大的壓力。

陳龍說，若依目前情形，一個晚上常需評估三名患者，許多神經內科醫師平均執業年齡都滿大的，當整夜值班完全不用睡覺，隔天白天又有門診，對於一名50歲以上的醫師來說，體力的負荷相當沉重，「有時候這不是給錢，大家就願意做」。當嘉義長庚神經內科醫師發出此訊息，感覺醫師是已經「燃燒殆盡」了。

陳龍指出，以北區來說，可以為腦中風患者進行動脈取栓的醫院，包括醫學中心、區域醫院共有18家，而雲嘉南地區靠近北邊有有雲林台大醫院、嘉義長庚、柳營奇美，南邊有成大醫院、奇美醫院，但神經內科醫師除了救治腦中風，還有失智症、巴金森氏症、動作障礙等患者需要照顧。

陳龍指出，但今年神經內科招收住院醫師容額為51人，初期僅招募到38人，中南部招生又特別差，造成雪上加霜、惡性循環。不少住院醫師甚至訓練完就去開業，過去就曾有醫學中心醫師，其該屆只有一個人留下來當醫院的醫師，再不改善，「未來照顧你的醫師會比你更老」。

陳龍說，雲嘉南只是其中一個地區，除了雙北、高雄神內醫師較沒有問題外，像屏東、花蓮 、台東等地，醫師量也不太夠，因此，學會今晚就會跟雲嘉南地區的6名醫師盡快視訊開會，看有沒有可以幫忙的地方，會後也會提出相關建議要求衛福部協助，甚至不排除召開公聽會。

台灣神經重症學會理事長鄭建興說，這是全台灣的問題且這不是單一科別的問題，是整個急重症都有關係、都有影響，主要是台灣目前急重症醫師相對勞力付出跟所得差距太大，必須用健保去通盤考量，從根本去解決，只能這樣，否則轉診等措施幫助不大，需要衛福部出面處理。