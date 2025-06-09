江蕙演唱會台北加演場 國泰CUBE信用卡、世界卡尊享優先購票

樂壇天后江蕙時隔10年再次回歸舞台，日前公開將於今年7月起盛大舉辦「無，有」演唱會，巡迴台北小巨蛋、高雄巨蛋，共計20場演出，9日再重磅宣布將增加8月13日、8月20日及8月27日共三場「台北加演場」。

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「二姊」江蕙重拾麥克風，本次演唱會以「無，有」為靈感，深刻詮釋江蕙在歌壇的輝煌歷程，以及她與歌迷之間「始於無，終於有」的深厚情誼。連同今日宣布的加開場次在內，演唱會將於2025年7月11日至7月26日間，在高雄巨蛋進行8場演出；台北小巨蛋的15場演出，則將於8月8日至9月1日接續登場，北高雙蛋一共23場，期待用她最溫暖的歌聲，擁抱每一位喜愛江蕙的歌迷朋友們。

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