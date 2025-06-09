南海熱帶低壓最快10日形成 12日起防顯著降雨

氣象署今天表示，位於南海的熱帶擾動預估明天就有機會增強為熱帶性低氣壓，是否增強為颱風仍待觀察，預估熱帶低壓對台無直接影響，但12日至14日外圍水氣移入，各地留意顯著降雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前位於南海的熱帶擾動，明天就有機會增強為熱帶性低氣壓，至於是否有機會增強為今年首颱「蝴蝶」仍待觀察；未來會朝海南島至廣東方向移動，對台灣沒有直接影響，然而外圍水氣仍會傳入，12至14日留意顯著降雨。

張承傳表示，另外在菲律賓東方海面的熱帶擾動，未來一段時間仍會短暫移動至呂宋島到台灣之間，但預估會逐漸減弱消散，對台無影響。

張承傳說，明天、11日各地仍然偏悶熱，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，其中11日午後雷陣雨範圍會擴及中部地區。

張承傳指出，12至14日受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，全台有雨。12、13日花東、南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部為局部短暫陣雨，南部、東南部地區及各山區留意有大雨發生的機率；14日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

張承傳提到，15、16日熱帶低壓就會移入海南島或廣東陸地，水氣減少，台灣仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張承傳表示，明天偏東南風，西半部地區受沉降影響，大台北地區、中南部地區防局部攝氏36度高溫；降雨後高溫略降為31、32度，各地感受悶熱。

張承傳提醒，明天新北市、屏東縣局部地區可能會有8級以上強陣風；12日起南部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。