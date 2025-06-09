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LINE訊息引發爭議 醫師澄清提醒注重病患分流

中央社／ 嘉義縣9日電

嘉義長庚紀念醫院神經內科系主任黃彥筑一則通訊軟體LINE訊息指「各大醫院神內崩盤」引發爭議，黃彥筑今天透過醫院表示，主要提醒各醫院注重病患分流，勿排擠真正需求患者

黃彥筑表示，這則訊息原本是傳到雲嘉南各醫院一群專業醫師的Line群組，主要提醒各醫院，如果有患者要轉到嘉義長庚，須確認是中風或懷疑大血管阻塞，避免非相關病症患者排擠真正需要治療的患者，主要談病患分流的重要，卻引起大家誤解。

這則被轉發到社群網站臉書（Facebook）的訊息指「（這些）措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位」。

長庚 患者 嘉義

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