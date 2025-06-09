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婦女新知籲法庭直播不宜躁進 應排除家事案件

中央社／ 台北9日電
婦女新知基金會今天發表聲明，呼籲法庭直播不宜躁進修法，對於公開播送的執行應用欠缺可行性考量與配套措施，並建議應明文排除家事案件公開播送的可能，以保障人民個資與兒少基本權利。法庭示意圖。圖／AI生成
婦女新知基金會今天發表聲明，呼籲法庭直播不宜躁進修法，對於公開播送的執行應用欠缺可行性考量與配套措施，並建議應明文排除家事案件公開播送的可能，以保障人民個資與兒少基本權利。法庭示意圖。圖／AI生成

婦女新知基金會今天發表聲明，呼籲法庭直播不宜躁進修法，對於公開播送的執行應用欠缺可行性考量與配套措施，並建議應明文排除家事案件公開播送的可能，以保障人民個資與兒少基本權利。

部分立委提案修正法院組織法，擬將最高法院及大法庭法律審的言詞辯論，以及高等法院、地方法院審理涉及重大公共利益或社會矚目案件的庭審程序，容許公開播送，預計6月11日在立法院司法及法制委員會召開公聽會。

婦女新知基金會今天在臉書發表聲明，嚴正呼籲法庭直播不宜躁進修法，並提3大呼籲，認為法制設計應考量可能的權利風險，「社會矚目」程度不應作為可公開播送的法定要件；應明文排除家事案件公開播送的可能，以保障人民個資與兒少基本權利；目前對於公開播送的執行應用欠缺可行性考量與配套措施。

婦女新知表示，「社會矚目之案件」作為可公開播送條件之一，其立法考量與認定標準有欠明確，並有促使社會輿論干擾司法審判獨立性的疑慮，亦可能弱化訴訟當事人的基本權利與隱私保障。

婦女新知認為，家事事件涉及當事人間私密事項，如當事人生活細節、兒少個資等，兒少個人資料與生活隱私的保障如「兒童及少年福利與權益保障法 」即針對媒體報導兒少身分資訊有所規範，於法庭公開播送情形自應更審慎規範並關注兒少權益；呼籲應以明文排除家事案件公開播送，以保障家事案件中人民個資及兒少權利不受過度侵害。

最後，婦女新知提到，法庭直播內容亦有極高可能遭剪輯、重製為順應或複製性別刻板印象、性別歧視及各種涉及歧視的影音內容，以獲取觀看流量；法院直播執行困境與可能衍生的權利風險皆應充分考量，並在了解司法體系運作情形、傳播技術執行可能性與配套措施是否完備的前提下擬定嚴謹規範，不宜躁進修法。

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