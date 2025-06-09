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「很多人撐不住」急診不只出走 專家嘆：年輕人走光、醫平均年齡增加

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
急診人力出走，醫界擔憂除了缺人，急診醫護人員也面臨老化、高齡化問題。本報資料照片
急診人力出走，醫界擔憂除了缺人，急診醫護人員也面臨老化、高齡化問題。本報資料照片

今年農曆過年期間，各大醫院急診室嚴重壅塞，引發全國關注，迄今慘況仍未解，醫界警告，恐全面爆發醫護離職潮。根據急診醫學會統計，今年已有66名急診醫師離開職場，新光醫院副院長、台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁表示，急診人力亮紅燈，可能還會大失血。

「很多人快撐不住了。」洪子仁指出，急診醫師離開第一線已經是事實，也是現在進行式、未來式，情況只會更糟，民眾要自求身體健康。他說，近年急診專科醫師大約維持在1700人左右，年輕人雖然願意投入急診專科接受訓練，但是考照的人數卻減少，而且線上醫師有「平均年齡增加」的隱憂。

洪子仁說，急診專科醫師的人數相比前5年，有微幅增加；這二年也確實看到年輕人願意投入急診專科受訓，但卻有許多人沒有考照，所以人數都還維持在1700人左右。他觀察，從年齡結構來看，急診醫師的平均年齡明顯上升，整個醫療環境及工作壓力導致年輕人不願意投入急診前線。

「這個問題很嚴重，年輕人不願意進來，而線上的急診醫師平均年齡也逐年往上增加，甚至撐不住離開。」洪子仁認為，年輕人不願意留、資深醫師斷崖式流失，反映了現在急診現況：急診壅塞日益嚴重、護理人力短缺，再加上病床降載讓急診醫師壓力及風險升高。

「急診人力流失，醫護人員年齡結構改變，都是值得注意的地方。」洪子仁說，急診醫師平均年齡明顯上升，恐讓急診人力面臨老化、高齡化問題。他呼籲，衛福部雖然積極止血，強調改善醫療環境，留住人才要從多方面入手，否則缺人運作不順暢，大家愈做愈累，無法只靠熱情、使命苦撐。

醫師 老化 洪子仁 年輕人

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