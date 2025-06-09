婦團籲行政裁罰與性平教育並行 落實性騷行為矯正

現代婦女基金會今天發布聲明，呼籲行政裁罰與性平教育應雙軌並行，才能真正落實性騷擾落實行為人矯正，回應被害者的訴求，並提升整體社會對性別人權的尊重意識。

外傳衛生福利部擬修改性騷擾防治法罰則，性騷加害者可透過性平教育、考試抵銷罰鍰。衛福部長邱泰源已表示，絕無此事，純屬謠言；衛福部將發表嚴正聲明，不排除對造謠者提出法律訴訟。

現代婦女基金會今天發布聲明表示，防治性騷擾的核心在於保護被害人、提升社會性別意識，並有效遏止再犯；主張「性平教育」與「行政裁罰」應雙軌並行，以達到兼顧被害者正義與預防再犯的效果。

基金會指出，性騷擾行為樣態多元、程度差異極大，從語言、影像、行為到權勢不對等，皆屬可能發生情境；如何確認「情節是否輕微」及「初犯」，社會並無清晰共識；如果制度過早鬆動，將可能讓「輕微」成為加害者逃避責任的擋箭牌，進一步傷害深受創傷的被害者。

基金會支持將性別平等教育納入性騷擾防治政策，但強調教育不是逃避裁罰的捷徑，而應是承擔責任後的修復途徑。目前校園中的性平教育有其實施的特定場域、資源，課程設計相對細緻，但若直接將校園經驗套用至一般場域的性騷擾案件，忽略外部環境資源的差距，恐讓教育流於形式，效果難以確保。

此外，基金會指出，性騷擾形態差異巨大，行為人認知輔導教育是否能針對不同樣態設計、執行端是否有充足師資與監督機制、是否能有效改變行為認知與態度等，都是亟待討論的關鍵問題。

基金會引用衛生福利部統計資料，約有8成被裁罰的性騷擾行為人會提出訴願，當中更有逾6成否認性騷行為或辯稱是雙方兩情相悅；若僅以性平教育替代裁罰，恐無法有效改變其行為模式，甚至傳遞「上完課就沒事」的錯誤訊息。

此外，基金會說，目前在性平三法中，僅「性騷擾防治法」對行為人有明確的罰鍰規定。行政罰鍰雖非刑責，卻代表公權力對性騷擾行為的制止，亦是對被害者傷痛的法律肯認；貿然若以教育替代罰鍰，將嚴重削弱制度對被害人的支持與正義回應，也可能破壞社會對性騷擾防治體系的信任。