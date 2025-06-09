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大雷雨轟炸4縣市 宜蘭芃芃野溪溫泉暴雨持續到晚間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時15分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含桃園市、新北市、宜蘭縣、新竹縣，影響時間預估持續到下午5時15分。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時15分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含桃園市、新北市、宜蘭縣、新竹縣，影響時間預估持續到下午5時15分。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時15分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含桃園市、新北市、宜蘭縣、新竹縣，影響時間預估持續到下午5時15分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，宜蘭縣大同鄉也發布山區暴雨，氣象署指出，已針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）發布災防告警，持續時間至晚間6時09分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

暴雨 宜蘭

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