大雷雨轟炸4縣市 宜蘭芃芃野溪溫泉暴雨持續到晚間

有些人累積了一週的疲憊後，會靠週末的休息時間補眠，而且一睡就是超過9小時。肝膽腸胃科張璨璿醫師表示，睡眠少於6小時的話，死亡風險會增加12%；睡眠時間大於9小時，死亡風險增加30%。文章曝光後，許多人分享自己的睡眠時數。

2025-06-09 16:46