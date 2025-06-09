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北捷閘門可刷Apple Pay了？預計今年10月啟用多元支付

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導

網友敲碗敲到不知道破幾個的台北捷運刷iPhone快速進站終於要有譜了嗎？經常搭捷運的民眾應該都有發現，許多閘門都陸續在改裝中，除了現有的電子票證感應區，下方還多了新的裝置，原來是台北捷運公司目前正陸續進行中的「閘門電子主單元模組重置案」，全線預計安裝2,361套多元支付外掛裝置，大約已完成超過6成進度，預計2025年10月正式啟用。

北捷表示，此次更新重點為汰換老舊設備，並導入多元支付服務，包括信用卡與行動支付，讓旅客進出捷運站更加便利。

北捷說明，此案依據台北市政府捷運工程局的「捷運自動收費系統設計規範」辦理，維持閘門每分鐘通行60人次的設計標準，並強調旅客通行的安全與順暢。新裝置以不更動原有閘門箱體結構為原則，透過延伸箱體方式加裝QR碼與信用卡感應區。

在人因設計方面，感應區配置參考台灣18至65歲男女平均身高，QR碼感應區設於上方，信用卡感應區則以60度夾角向下設置。此設計有助旅客準確感應，並可避免使用iPhone掃描QR碼時，手機信用卡跳出干擾的情況。

北捷進一步補充，多元支付系統建置完成後，仍需通過收單銀行與VISA、MasterCard、JCB等國際卡組織的驗測，方可正式開放使用。另外，iPhone用戶期待的Apple Pay「快速交通卡」功能，則仍需待通過蘋果審驗之後，才有可能以iPhone綁定信用卡無須解鎖快速通關。目前Google Pay則尚無類似快速模式的機制。

其實高雄捷運、桃園捷運，甚至台中捷運早就已經啟用多元支付閘門設計，北捷則卡在悠遊卡公司遲遲與蘋果在交通卡議題上未有共識，才會延宕到今年底才能完成多元支付閘門改裝。

如今，北捷甩開悠遊卡，在閘門改裝後其實也不只iPhone用戶受惠，乘客也將可使用實體信用卡或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付服務進行感應付款；至於QR Code掃碼功能，則有機會與iPASS MONEY、LINE Pay、悠遊付乘車碼、全支付及全盈+PAY等民眾常用的電子支付服務合作，這對觀光客而言也會方便許多。

台北捷運 信用

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