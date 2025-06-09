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影／台中出生14天男嬰染新冠 醫籲：父母是第一道防線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中烏日一名剛出生14天的男嬰亦發燒至37.5°C以上，食慾不振且活動力變差，經烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清快篩，確定新冠確診，立即收治住院治療，後續發現男嬰也有泌尿道感染，是院內最小的確診個案。所幸及早就醫未演變為重症，住院治療4天後平安出院。

賴永清說，後來查出男嬰的爸媽快篩也確診，等於一家三口都確診。他說，新生兒免疫系統尚未發展健全，感染新冠病毒時，初期症狀往往非典型，像是低燒或僅有活動力下降，較少表現出流鼻水，容易被家長誤認為只是輕微感冒，若未及時治療恐會演變為重症。

他說，目前6個月以下的新生兒無法接種新冠疫苗，家中若有新生兒，父母就是第一道防線，家長務必接種JN.1新冠疫苗，增強自我保護力。平日也應落實戴口罩、勤洗手，遠離人潮聚集的室內場所，避免新一波疫情造成衝擊。

賴永清說，根據研究顯示，新冠病毒在大人、兒童有不同的症狀表現，小於9歲常見症狀為發燒（46%）、咳嗽（37%）、頭痛（15%）、腹瀉（14%）、喉嚨痛（13%）。大於10歲常見症狀為頭痛（42%）、咳嗽（41%）、發燒（35%）、肌肉痠痛（30%）、喉嚨痛（29%）、呼吸窘迫困難（16%）、流鼻水（10～22%）。其中嗅覺喪失及「新冠腳趾」變化為新冠特異性表現，如果有出現相關症狀，建議盡快至醫院檢查。

他說，目前國內疫情上升快速，依據疾管署統計預估，6月底至7月初達到疫情高峰，屆時最高單周就醫人次恐高達恐達15～20萬，需加強留意高風險族群重症及死亡率。目前門急診、住院的就診人次，併發重症病例數及死亡數皆呈上升，其中重症與死亡個案多集中在65歲以上長者，具有潛在慢性病病史，及未接種新一代JN.1疫苗者佔比高，分析後發現重症患者近9成未接種JN.1疫苗，顯示接種疫苗仍是防止重症的關鍵。

新冠病毒導致的重症與死亡風險為流感的兩倍，自從新冠JN.1疫苗開放接種後，第一劑接種率不高，建議65歲以上長者、免疫低下者、洗腎患者等族群，盡快施打新冠疫苗預防重症。

台中烏日出生14天的男嬰染新冠，經烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清（右）醫治後康復。圖／烏日林新醫院提供
台中烏日出生14天的男嬰染新冠，經烏日林新醫院過敏氣喘科主任賴永清（右）醫治後康復。圖／烏日林新醫院提供

確診 疫情 父母 死亡率 新生兒 新冠疫苗

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