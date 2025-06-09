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影／藥師公會赴衛福部聲援 捍衛專業守護全民用藥安全
衛生福利部下午舉行「研修核釋《藥事法》第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，藥師公會全聯會表達高度關切。此次會議攸關國人用藥安全及藥事制度之核心精神，令人遺憾的是，會議邀請名單中卻見有中資系代表，反觀全國十大藥學系卻未被列為正式邀請對象，明顯忽視了藥學專業界的重要意見與利益關係人角色。
十大藥學系對此現象深感憂心，並表達一致立場，將於會議期間在場外聯合聲援，呼籲政策修正應回歸專業、公正與民眾用藥安全為本，杜絕任何影響藥事專業獨立性之不當介入 ，為全民健康共同把關，藥師公會全聯會理事長黃金舜出席聲援。
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