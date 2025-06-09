睡太多也有問題？ 醫分享研究：睡超過9小時死亡風險增30%

有些人累積了一週的疲憊後，會靠週末的休息時間補眠，而且一睡就是超過9小時。肝膽腸胃科張璨璿醫師表示，睡眠少於6小時的話，死亡風險會增加12%；睡眠時間大於9小時，死亡風險增加30%。文章曝光後，許多人分享自己的睡眠時數。

張璨璿醫師在Threads表示，根據外國期刊「Sleep」分析了138萬人，追蹤長達4到25年來看，只要睡眠少於6小時，死亡風險就會增加12%，因為睡太少，就像手機一直發燙卻不關機，硬要撐著就讓整台手機加速老化；反觀睡眠超過9小時，死亡風險會增加30%，因為睡太多，就像電池壞了，怎麼充電都補不回來。

文章曝光後引來不少討論，「我平日只睡6小時，假日又睡大於12小時，死亡風險大增」、「只要是當學生，死亡率都會增加吧」、「長短睡眠也跟血糖有關，睡太長或睡太少，血糖都會比較差」、「完了，我從高中開始每天都睡眠時間少於6小時」、「我就是永遠睡不飽的那個，要注意了」。

至於針對睡眠時間的說明，《元氣網》也報導過，史丹佛大學醫學院精神科教授西野誠二多年來進行睡眠研究，其實需要睡眠的時數，很大程度取決於「遺傳基因」，地球上有不到1%的人是真正的「短睡者」，一天只睡4小時也不會感到困倦，還可以正常生活，這是因為他們天生有特殊基因，而其他人的睡眠時數長短除了跟基因遺傳有關外，還可能受到家庭習慣、生活方式影響。