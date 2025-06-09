快訊

債券差距正消退！這三國曾淪為「歐豬五國」 如今成了債市大贏家

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

聽新聞
0:00 / 0:00

腦中風取栓救命陷困境！神經科、急診人力吃緊 醫曝急診壅塞「增1類患者」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
急診醫師表示，最近天氣變化大，腦中風患者有增加趨勢。本報資料照片
急診醫師表示，最近天氣變化大，腦中風患者有增加趨勢。本報資料照片

昨天醫界盛傳，嘉義長庚醫院內部LINE簡訊截圖指出，無神經科人力、無法收治腦中風的醫院，請轉至其他醫院救治，不要在腦中風取栓群組發文。該文引發熱議，神經內科也爆醫療崩壞了嗎？大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，急診科及神經科醫師正陸續出走中，民眾應好好珍惜醫療資源。

李宜恭說，醫護人員爆離職潮，主要原因是工作壓力大、24小時值班過勞、病人溝通改變，讓醫護人員感嘆不如歸去。「google不是這樣寫的啊！」他認為，民眾上網查詢就醫資訊，容易一知半解，對醫師的診斷或建議產生懷疑，造成醫病溝通困難，這一點讓醫護人員心累。

他觀察，民眾就醫主觀意識強，與自費醫療、醫美有關，把醫療當作消費、服務。而便宜的健保費用也養出一堆巨嬰，民眾有小病就往大醫院跑，甚至覺得急診就醫方便，造成急診室壅塞。醫療量能持續惡化，漸導致急診醫護人員大量離職，最後受害者還是病人。

李宜恭指出，嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的後送中心，腦中風取栓有一個平台，各醫院相互合作協助轉診。但仍有不符合取栓條件的個案資訊也轉發上來，半夜不停傳訊息，造成管理者的負擔。「只要符合條件，各醫院一定收治處理」，他說，嘉義長庚並非不收治病人，而是希望不要濫用平台。

李宜恭說，醫院急診壅塞情況再現，主要是新冠肺炎個案增加、緊急手術病患、季節交替慢性疾病發作等。「最近天氣變化大，腦中風患者有增加趨勢。」他強調，劇烈溫差會造成血壓波動，增加腦中風發生率；缺血性腦中風在黃金時間內使用溶栓劑，能有效打通阻塞血管，恢復血流。

若使用藥物溶解血栓效果不佳，或是確認有顱內大血管阻塞，則要進行顱內動脈取栓。李宜恭強調，腦血管脆弱、腦中風取栓需要精密的導管技術，並且需要專業的醫療團隊來執行，爭取搶救治療時機。他說，進行取栓手術的相關醫師，確實有短缺的現象，這也是現在的醫療困境。

長庚 醫護人員 醫師 腦中風 新冠肺炎 患者 嘉義

延伸閱讀

急診醫師斷崖式流失 醫界更憂平均年齡升

醫療環境惡化醫師人力短缺？嘉義長庚神內主任：簡訊只是談分流的重要

93歲腦中風患者突送到醫院 研討會同步「實境觀摩」

影／急診壅塞、醫護荒 衛福部長邱泰源提3做法

相關新聞

「很多人撐不住」急診不只出走 專家嘆：年輕人走光、醫平均年齡增加

今年農曆過年期間，各大醫院急診室嚴重壅塞，引發全國關注，迄今慘況仍未解，醫界警告，恐全面爆發醫護離職潮。根據急診醫學會統...

婦女新知籲法庭直播不宜躁進 應排除家事案件

婦女新知基金會今天發表聲明，呼籲法庭直播不宜躁進修法，對於公開播送的執行應用欠缺可行性考量與配套措施，並建議應明文排除家...

婦團籲行政裁罰與性平教育並行 落實性騷行為矯正

現代婦女基金會今天發布聲明，呼籲行政裁罰與性平教育應雙軌並行，才能真正落實性騷擾落實行為人矯正，回應被害者的訴求，並提升...

睡太多也有問題？ 醫分享研究：睡超過9小時死亡風險增30%

有些人累積了一週的疲憊後，會靠週末的休息時間補眠，而且一睡就是超過9小時。肝膽腸胃科張璨璿醫師表示，睡眠少於6小時的話，死亡風險會增加12%；睡眠時間大於9小時，死亡風險增加30%。文章曝光後，許多人分享自己的睡眠時數。

1句話易生誤解...知名乳清蛋白「ON」 食藥署開罰4萬元令下架

國際知名健身營養補充品「ON乳清蛋白飲品」涉及不當宣稱，遭衛福部食藥署開罰4萬元。食藥署公布「114年市售蛋白營養補充產...

一般性騷且初犯接受性平輔導免罰鍰？衛福部：無抵罰政策

性騷擾防治法修法後，若認定構成言語性騷可處以罰鍰，不服者向衛福部訴願。去年一到八月共一五九件訴願案，多數為初犯且稱無犯意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。