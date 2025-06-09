腦中風取栓救命陷困境！神經科、急診人力吃緊 醫曝急診壅塞「增1類患者」

昨天醫界盛傳，嘉義長庚醫院內部LINE簡訊截圖指出，無神經科人力、無法收治腦中風的醫院，請轉至其他醫院救治，不要在腦中風取栓群組發文。該文引發熱議，神經內科也爆醫療崩壞了嗎？大林慈濟醫院急診室主任李宜恭表示，急診科及神經科醫師正陸續出走中，民眾應好好珍惜醫療資源。

李宜恭說，醫護人員爆離職潮，主要原因是工作壓力大、24小時值班過勞、病人溝通改變，讓醫護人員感嘆不如歸去。「google不是這樣寫的啊！」他認為，民眾上網查詢就醫資訊，容易一知半解，對醫師的診斷或建議產生懷疑，造成醫病溝通困難，這一點讓醫護人員心累。

他觀察，民眾就醫主觀意識強，與自費醫療、醫美有關，把醫療當作消費、服務。而便宜的健保費用也養出一堆巨嬰，民眾有小病就往大醫院跑，甚至覺得急診就醫方便，造成急診室壅塞。醫療量能持續惡化，漸導致急診醫護人員大量離職，最後受害者還是病人。

李宜恭指出，嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的後送中心，腦中風取栓有一個平台，各醫院相互合作協助轉診。但仍有不符合取栓條件的個案資訊也轉發上來，半夜不停傳訊息，造成管理者的負擔。「只要符合條件，各醫院一定收治處理」，他說，嘉義長庚並非不收治病人，而是希望不要濫用平台。

李宜恭說，醫院急診壅塞情況再現，主要是新冠肺炎個案增加、緊急手術病患、季節交替慢性疾病發作等。「最近天氣變化大，腦中風患者有增加趨勢。」他強調，劇烈溫差會造成血壓波動，增加腦中風發生率；缺血性腦中風在黃金時間內使用溶栓劑，能有效打通阻塞血管，恢復血流。

若使用藥物溶解血栓效果不佳，或是確認有顱內大血管阻塞，則要進行顱內動脈取栓。李宜恭強調，腦血管脆弱、腦中風取栓需要精密的導管技術，並且需要專業的醫療團隊來執行，爭取搶救治療時機。他說，進行取栓手術的相關醫師，確實有短缺的現象，這也是現在的醫療困境。