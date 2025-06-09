杜微出書談台鐵改革 太魯閣事故家屬：侮辱犧牲者

台鐵前董事長杜微日前出書並接受媒體專訪說因太魯閣及普悠瑪事件後讓他鐵了心要改革台鐵。太魯閣事故家屬卻認為杜微在兩次事故中擔任主管，這是對犧牲者與改革者的踐踏與侮辱。

台鐵公司前董事長杜微在今年3月請辭後，出書「台鐵之戀」回顧40年鐵道人生，並揭露「518密約」，他出席新書發表會時表示，簽訂密約對於台鐵順利推動公司化，是重要的里程碑。

杜微接受媒體專訪時也談到，普悠瑪事故及太魯閣事故是讓他決心要改革台鐵的重要因素之一，不過卻遭到太魯閣事故家屬不滿。

太魯閣事故家屬代表組成的「太魯閣的眼淚」今天發布聲明表示，無法接受在兩起重大事故中擔任主管、應負責任卻毫無作為的人，如今卻出書邀功，自稱「主導台鐵公司化改革」，這樣的行為，不只是對歷史的扭曲，更是對犧牲者與改革者的踐踏與侮辱。

太魯閣的眼淚說，杜微不是改革推手，應該是被追責的人，2起重大事故釀成67條人命的悲劇，正是台鐵體制與安全管理全面崩潰的結果，而杜微不只是知情者，更是組織中對行車安全與運輸監督應負責任的主管之一，但他在2起事故後從未公開說明或負責，當上董事長1年3個月，卻選擇在台鐵改革最艱難時刻辭任董事長，轉身出書邀功，這不是推動改革，而是逃避責任。

太魯閣的眼淚指出，台鐵公司化不是任何人「主導」，而是因為社會的痛與壓力，是因為普悠瑪事故與太魯閣事故的沈痛代價讓國家機器不得不動起來，真正的推動過程，是由總統府、行政院、交通部、立法院與台鐵攜手協作，一步步通過台鐵公司設置條例，才得以推進改革。

太魯閣的眼淚說，518密約真正召集與主導的，是交通部次長與高層政策團隊，會議焦點在於員工權益、資產條文等議題的最後協調，與杜微主導無關，更非由其定案。

太魯閣的眼淚強調，杜微應該要面對社會、面對罹難者家屬、面對體制失能的真相，他不是改革者，而是在改革路上選擇退場的人，不應該用文字塗改集體努力的成果，更不該利用事故與死者留下的淚水，換取個人名聲。