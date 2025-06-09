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雙北雨彈開炸！北市文山、大安、信義等5區對流旺盛
雙北雷雨開轟。中央氣象署下午15時12針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。北市災防辦提醒，目前台北市區西南對流仍有發展，主要影響區域為萬華、中正、大安、信義及文山區。
北市災防辦說，預計未來一小時文山區時雨量可達20毫米，其餘行政區約10毫米左右。
氣象署於15時12分針對北市文山、松山、大安、南港、信義、中正、中山、內湖區發布大雷雨即時訊息。
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